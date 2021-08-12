李幸倪請得歌神featuring　學友4點解釋合作原因

歌手Gin Lee（李幸倪）早前推出新歌《日出時讓街燈安睡》邀請到「歌神」張學友featuring獻聲加持，能夠與偶像合作對Gin來說是一次圓夢的機會，亦是歌手生涯中的里程碑。願望成真全靠作曲及監製Eric Kwok穿針引線才成事，他們亦在訪問中大談今次合作的經過及當中的趣事。

學友解釋當中的難度，他說：「第一我從未離開過環球，所以其他唱片嘅歌手要合作就很難。第二以往我經常舉行巡迴演唱會，每次都至少一、兩年時間喺外地演出，但因為現時疫情嘅關係，我經常留喺香港所以能夠合作。第三我覺得呢首歌動聽，林若寧嘅詞填得好好，原本我跟Eric講希望首歌畀我唱，當得知呢首係Gin嘅歌就不如一齊唱，第四Gin本身係個好好嘅歌手。」克服了以上四個難關所以促成了的合作。

今次《日出時讓街燈安睡》以一個奮鬥了一生但還未達到心中成就的人作故事藍本，雖然還未取得成功，但他選擇休息一會才發現自己錯過了身旁美好的事物。Gin說：「我覺得呢首歌適合唔同年齡嘅人，因為到咗唔同人生階段都會想停一停，審視自己正走緊嘅路。」Eric亦覺得只要生活在大城市，面對各種競爭而沒有時間享受人生的人都會有共鳴。而學友覺得人在不同階段都有想放棄的心，但這念頭卻能化為堅持下去的動力，他說：「我覺得首歌寫得好嘅地方係，一個放棄嘅念頭出現，每人都有唔同選擇，我都諗過係咪要放棄，但回頭諗一諗我仲可以做咩呢？喺唔同階段都會有機會出現放棄嘅念頭，但佢正好畀你檢視自己，先選擇堅持。」