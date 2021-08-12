唔想用殘《聲夢》學員！曾志偉：想佢哋慢慢成長

《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》今晚（12日）開騷，炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel）、鍾柔美（Yumi)等15位學員中午出席拜神儀式，高層曾志偉、樂易玲及何麗全等均有現身。

對於演唱會場數一加再加，志偉表示4場已是盡頭，事前亦未預計反應如意熱烈：「太快啦！啲飛都唔夠派，何生（何麗全）做咗『分飛燕』（會唔會開Part 2？)睇出嚟嘅反應，我唔想佢哋太忙，想佢哋嘅成長Step by step，之前同Chantel父母傾偈，佢哋話見到個女大個咗，雖然都會嗲，呢1年對佢人生好大轉變。」

談到《聲夢》第2季，志偉透露聲夢幫於暑假舉辦夏令營，吸引不少11至15歲小朋友參與，當中不乏音樂水準高的人士：「佢哋都係『聲夢』粉絲，我覺得佢哋會知自己要乜，相信第2季參賽者會變得更成熟。」對於由15位學員演出的新劇《青春本我》，被指特別安排眾人演出，連緋聞也放入劇情，志偉笑說：「又冇咁嚴重，主要係想展現佢哋青春一面，面對青春係咩嘢。（會唔會客串？）做校工咩？」至於亦有指他於電影《梅艷芳》演羅文一角，志偉笑說：「唔係，點解咁講，好似冇，太耐唔記得啦！」

談到無綫舉行《開心中綜藝之暑假玩到盡》水上活動節目，派出蔚雨芯、游嘉欣、「波波」黃婧靈等身材豐滿女星上場，非常吸睛，友台ViuTV亦舉辦類似節目，外間還把兩個節目比較，志偉對此說：「節目來來去去都係咁上下，唔好話邊個抄邊個啦！」