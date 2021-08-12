【營事檔案】彩虹茄子卷　色彩營養論

大家平日都接收很多健康資訊，相信大家都知道每人每日最少要攝取三份蔬菜及兩份水果。但原來除了分量之外，不同顏色的蔬果都有不同的營養素，所以大家都要盡量選擇多些不同顏色的蔬果來達致營養均衡，包括紅色、橙黃色、綠色、藍紫色及白色。今次要介紹的彩虹茄子卷就已經有最少4隻色，營養價值非常之豐富！

青椒 膳食纖維含量最高

三色椒基本上有青椒、黃椒、紅椒三色，然而雖則顏色不一樣，但都是來自同一個品種。由青色到逐漸成熟的黃橙色，再到最後完熟時的紅色，口味上，青椒會比較草青和帶苦澀味道，而黃椒、紅椒的味道會比較清甜。三色椒營養十分豐富，當中以青椒的膳食纖維含量最高，黃椒的維他命C含量最豐富，維他命C有助增強抵抗力，還有抗氧化功效，而紅椒就有豐富的類胡蘿蔔素，在身體吸收後會轉化為維他命A，可有助維持身體皮膚、眼睛的健康。

花青素 保護眼睛健康

茄子有百分之九十都是水分，還含有維他命A、維他命B雜、鉀等營養素，而紫色的外皮更有花青素。花青素是一種抗氧化物，可以保護眼睛健康、抑制自由基以及對抗炎症。不過要注意的是，茄子是十分吸油，因此先經過油炸或添加大量油分處理的茄子料理例如魚香茄子，就少食為妙了！

【彩虹茄子卷】

材料：

茄子 2根

三色椒 各半顆

豉油 1湯匙

茄膏 2湯匙

低脂芝士片 2片

做法：

1.將三色椒切條，茄子切去頭尾再切刨成細長薄片，備用。

2.把茄子片煎香，兩面搽上豉油。

3.在煎好的茄子片上放上三色椒及半片低脂芝士後捲起，並以牙籤固定。

4.在焗盤內先鋪上茄膏，之後放上茄子卷。

5.以180度焗5分鐘，拿走固定用的牙籤即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。