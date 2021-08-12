姚焯菲原來係「睡寶寶」　開劇如果有張床就大鑊

「聲夢」炎明熹（Gigi)、姚焯菲（Chantel)和鍾柔美(Yumi)出席《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》拜神儀式，對於舉行首個演唱會，3人同聲表示未有緊張，反而期待演出，一臉未瞓醒模樣的Chantel，透露昨晚（11日）回家後便上床休息，自己最喜歡睡覺，很少失眠。

問到親友可會捧場？Gigi笑指不少親友向她索取門票，Yumi亦預告會有同學、家人及老師到場，Chantel則因親友們多數身在海外，故已買下直播飛支持她。

談到完成4場演出後就要開劇，有關劇本近日亦告流出，她們均是本色演出，不過三女卻表示忙於準備演唱會事宜，暫未收到劇本，但也認同首次本色演出會較輕鬆。對於開劇後會忙到缺乏時間休息，「睡寶寶」Chantel被問到能否應付？她說：「投入咗工作就唔會想瞓覺。（如果場景有張床呢？）Oh no！」而平日Cool爆的Gigi，被建議要練習表情演出，她卻反問：「我真係好Cool咩？」Chantel與Yumi聞言也讚她已比初相識時進步不少，Yumi更笑說：「Gigi尋日開始唔開聲應我，只係點頭，可能要養聲啦！」