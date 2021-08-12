亞姐玩滾球　有姿勢冇實際

《亞洲小姐競選2021》候選佳麗今日（12日）現身美孚一室內訓練場，學習及進行草地滾球及法式滾球遊戲，18位佳麗中有3位因事未有到場，其餘15位佳麗經教練指導後開始練習，練習其間眾人表現似模似樣，但到正式遊戲時多人表示失準。最後經2位隊長范莎莎、張可盈、亞視高層陳偉傑及現場教練評選出4位表現優異佳麗，包括2號謝雨倩、11號陳美儀、15號陳琳琳及17號梁欣娟。

4位佳麗皆表示有做運動習慣，草地滾球卻是第一次玩，但有教練在場指導很快便上手。有潛水習慣的陳美儀說：「經常做戶外運動，所以膚色比較黑少少同多啲肌肉。（黑少少會唔會比較蝕底？）唔會呀，我覺得小麥色肌膚顯得我更健康。」平日喜愛打保齡球的謝雨倩說：「因為我係第一個出場，所以比較緊張，但呢個運動類似保齡，幾好玩。」

比賽在即，問到各人的賽前準備功夫？陳琳琳說：「公司有提供好多訓練，包括唱歌跳舞同fashion方面，等我哋外表同儀態方面有增進。」至於飲食方面，她指自己較為唔聽話，未必跟足餐單，最喜愛食原條粟米。梁欣娟補充説：「公司安排咗健康為主，由三文治改為白烚食物，例如雞胸肉，等我哋保持好體形，都瘦咗好多呀。」

而身形高挑的4號袁群有自認有運動細胞，她説：「中學嗰陣陸運會都攞過全場女子總冠軍。（咩項目？）跳遠、跳高同200米賽跑，不過可能人大咗冇跑咁多步，依家通常同朋友打排球。」問到備戰亞姐會否覺辛苦，她坦言確實有少少辛苦：「但值得嘅，因為辛苦鍛煉過，先認定到自己嘅能力，到最尾就會覺得一切都好有紀念價值。」而10號孫伊表示：「覺得唔辛苦，因第一次參家選美，對我嚟講每日都覺得好新鮮，因我以往嘅生活都比較循規蹈矩，但選美會每日有唔同嘅行程，有化妝、髮型課程，又可以同大家一齊運動，所以我好享受。.」她表示正跟導師練習廣東話，受訪時亦有以廣東話介紹自己。