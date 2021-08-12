江嘉敏雙刀剁龍蝦膠　擺脫地獄廚神污名

藝人江嘉敏和簡淑兒（Jessica）到美食博覽出席「myTV SUPER 星級饌賞《煮戰》前哨賽」活動，各自即席擔任兩位大廚黃亞保及張錦祥的助手，以海鮮為題炮製中西美食，期間見江嘉敏更雙刀剁龍蝦膠，功架十足，而Jessica就輕鬆得多。

受訪時江嘉敏則自認是「地獄廚神」：「《美女廚房》我係最低分嗰3組之一，不過都成2、3年前，依家都進步咗，但1年前試過炸微波爐，我擺個muffin入去，嗰個人話叮5秒，點知叮咗3秒鐘突然着火，啲火喺個爐邊滲出嚟，之後我即刻熄咗總掣，後來我換咗個微波爐，都唔敢再將muffin擺入去，依家再冇呢啲情況出現。」曾險些火燒廚房的Jessica笑言：「嗰次我煲湯，但點知開工太攰瞓着咗，唔記得熄火，第二日醒咗發覺個爐頭燶晒，但好彩佢自動熄咗爐，依家廚藝都好咗。」問到男友麥大力可有飲過她的靚湯？她即怕醜笑言：「OK嘅。（佢試過你啲手勢？）有食過，但我煮得清淡啲，佢煮嘢食就好叻，所以我負責食。（食肥咗？）大家都減緊。」

江嘉敏就透露要繼續減肥，但開心有成果：「大約大半年前我拍呢個煮食節目，着件大褸，我都真係瘦咗4、5公斤，條腰瘦咗3、4吋。」但她表示將開拍新劇，故要繼續減肥，笑言：「因為我要吊威吔，好彩啲師傅話唔辛苦，但係要繼續減，依家仲未度身試衫，監製話我要再瘦啲，我都要再減多5、6公斤，但9月就要開工，應該都趕到嘅。」