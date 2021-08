台灣天王周杰倫是圈中出名的愛妻號,今日(12日)太太昆凌28歲生日,他在社交平台上載一張太太的美照,並留言送上祝福,表示:「Birthday girl。Happy wife happy life haha(壽星女,幸福的妻子,幸福的生活,哈哈)」而壽星女亦在社交平台上載一張童年照,表示:「謝謝大家的生日祝福,有你們的我很幸福快樂。今年生日願望,希望所有人都健康平安,希望大家都幸福快樂,希望每個人都好好的」。

周杰倫最希望太太每天的開心快樂,多年來的生日祝福也是如此,去年他表示:「Wishing for my birthday girl to be happy everyday(祝我的生日女孩每天都快樂)」前年2019年,他亦祝福太太:「有快樂的老婆、才有快樂的人生。」網友大讚是暖男中的極品。