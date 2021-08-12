勝利事件始於大前年　夜店釀暴力事件引起軒然大波

韓國男團Big Bang前成員勝利前年爆出連串醜聞，他因為參與性交易、安排性交易、違反食品衛生法、挪用公款、違反性暴力處罰法、特定經濟犯罪、慣性違法海外賭博及違反外匯交易法而遭不拘留起訴，後來更被追加起訴特殊暴力教唆罪，合共涉9宗罪，案件今日在陸軍地方作戰司令部普通軍事法院宣判，裁判部指勝利涉及9宗罪名均成立，最終判他有期徒刑3年及罰款約790萬港元。

而勝利事件其實始於2018年11月，當時名為金尚教的男子聲稱在勝利經營的夜店「Burning Sun」內試圖協助在店內被性騷擾的女子而遭多名保安毆打受傷，警方在調查時卻發現夜店疑與警察勾結、涉毒及逃稅，又發現勝利曾花約28.8萬港元為投資客安排性交易、參與性交易及挪用公款等多宗罪，是非纏身的勝利最終於2019年3月11日宣布退出演藝界。

而警方在調查聊天群組期間發現勝利的好友鄭俊英曾於2015年至2016年間，在未經女性同意下拍攝性愛影片及照片，並在聊天群組中與勝利、男團FT Island前隊長崔鍾勛及CNBLUE前成員李宗泫等好友分享，他更涉與崔鍾勛於2016年在度假屋內迷姦多位女性，兩人多次上訴，最終於去年5月被判入獄5年及2年半，另加80小時性暴力治療以及限制2人從事與兒童及青少年相關的工作，為期5年。

至於女星朴韓屏的丈夫劉仁碩是勝利的生意拍檔，他因安排性交易及挪用公款等罪行，去年底被判監禁1年8個月，緩刑3年。