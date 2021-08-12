踩埋自己？霍尊寸《披荊斬棘的哥哥》參加者係垃圾

內地歌手霍尊2014年憑着一首《卷珠廉》走紅，但之前就遭其前女友陳露大爆其渣男行為，前日（10日)，陳露於社交平台指與霍尊的感情長達9年，但對方曾出軌並對她冷暴力、恐嚇等。今日（12日），陳露再發長文，坦言：「不管結果如何，我的太陽明天都會照常升起了，我的九年，再見。」不過，現時霍尊正有份參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，陳露更將之前與他訊息對話公開，霍尊踩到這個節目一文不值，留言中，他指參加了男版「乘風破浪」節目，酬勞相當不錯，但自己正猶豫，並指：「總覺得會把自己弄low，我特別不喜歡《乘風破浪的姐姐》這種，我是音樂家、藝術家，把自己弄成練習生一樣，整一個炒回鍋的偶像成團......雖然這個秀也都是內定的，但我只管唱牛逼就行，在坐的全是垃圾。」剛剛，更有指他於節目中的舞台視頻已被下架！

而今日《披荊斬棘的哥哥》首個節目中，可能因為簽了合約關係，所以霍尊的鏡頭還在，不少網民看了他狂踩節目的留言都大罵他，更留言：「可以讓他退賽了，先做人再做事吧！」、「還披荊斬棘，你負荊請罪吧你！垃圾！」事件愈鬧愈大，《披荊斬棘的哥哥》晚上在古官方社交網公布，霍尊已退出節目。