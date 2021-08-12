環球教育博覽2021　全球教育　匯聚香港

【營業資訊】「環球教育博覽2021」為本年度最大規模及內容最豐富的教育博覽，將首次在8月21至22日於香港會議展覽中心舉行，由琥珀教育、aec教育顧問及Coopers & Coopers合辦。來自世界各地近100間涵蓋本地及海外大、中、小學、專上及持續進修學院匯聚香港，提供本地及海外升學資訊，共同推動教育全球化。

教育漸趨全球化

雖然疫情於全球肆虐，但無阻香港學生到海外升學的意欲，而且升學目的地不再局限在一直深受港人歡迎的英國和澳洲，近年多了家長、學生詢問其他國家的升學情況，如新西蘭、德國、瑞士等，可見教育漸趨向全球化。有見及此，「環球教育博覽2021」正好提供一個平台，為計劃到海外升學的學生提供多元化選擇，並能親身與學校代表接觸，助他們更有效地了解國際教育和職業前景，從而找到未來升學方向。

劍橋教授主持講座

英國一向是最受香港學生歡迎的升學國家，英國的傳統寄宿學校享負盛名，吸引不少家長送子女就讀，體驗當地學術風氣及傳統文化。傳統寄宿學校的教學理念不只重視學生成績，更着重培養學生的自律性和多元化發展，提供不同類型的課外活動，例如馬術、划艇、飛行訓練等，希望培養學生課餘興趣。地區、學校排名及學費是家長考慮的重要因素。劍橋夢感覺遙不可及？博覽首天（8月21日）邀得劍橋大學教授Dr. Matthias Dörrzapf和星級主持方健儀小姐主持講座，為香港學生講解獎學金申請資訊及校園點滴，其後亦設有與教授一對一面談的環節*，機會難得，有興趣於2022年入學的學生切勿錯過。

留學澳洲有3大途徑

除了英國外，澳洲亦是香港學生的留學熱點，當地氣候宜人，十分舒適，城市亦國際化，有許多來自世界各地的學生。其「八大」為澳洲歷史悠久、享譽國際的頂尖大學，在全球各地政、商界的傑出校友眾多，亦培育出多名諾貝爾獎得主。澳洲學校的開學時間較有彈性，課程都在2月底或3月初入學，部分課程亦可於7月入學。入讀澳洲課程有3個途徑：第一個途徑為具備香港中學文憑試成績的中六畢業生，如學術成績及英語能力均達到有關大學的要求，可直接報讀澳洲大學；第二個途徑為報讀大學基礎課程，然後銜接當地的大學；第三個途徑是修讀澳洲的公立專科技術學院、註冊培訓機構，或是大學及中學所提供的職業教育與培訓課程，該類課程大多注重實用及專業職業訓練。

政策更新增吸引力

近年加拿大亦成為升學的理想地方之一。加拿大政府早前公布在當地工作或畢業的港人可申請取得永久居留權，政策吸引不少港人開始計劃準備。加拿大的教育及生活質素於世界名列前茅。其大學提供的課程種類繁多，學生如欲報讀學士學位課程，除了需在中學公開試（如文憑試）獲得良好成績，TOEFL亦必須符合大學要求，學校才會考慮入學申請。另外，當地的大學轉修課程亦是高中畢業生升讀大學的熱門途徑，學生在加拿大學院內修讀兩年並獲得認可的學分後，可申請入讀大學的第二年或第三年課程繼續修讀。部分私立院校與個別大學有緊密聯繫，只要學生完成大學轉修班課程，成績符合大學要求的話，便能順利入讀該大學的第二年。一般學生可於4至5年內完成學士學位，與直接入讀大學的年期相若。

酒店管理享譽國際

談到瑞士，其酒店管理專業相當有名，有逾百年的悠久歷史，所有的國際酒店、連鎖酒店的高層絕大多數都是畢業於瑞士，因此其酒店管理畢業證書是行業內認受性最強的，受到全球業界的肯定和認可。大部分瑞士酒店管理大學提供三年制大學課程，部分大學則提供四年制大學課程。學制時間的差異在於學科的內容及在校實習課程長短的不同。大學課程包括最少一年海外有薪實習，學生可選擇在瑞士完成實習，亦可選擇到其他地方（如美國、英國、澳洲及杜拜等）進行實習及畢業後就業發展，以賺取寶貴工作經驗及擴闊視野。

想了解世界各地的學院，並親身與學校代表對話？就要參與「環球教育博覽2021」，屆時將有來自香港、英國、愛爾蘭、澳洲、新西蘭、美國、加拿大、瑞士等院校提供最新的課程資訊，博覽一連兩天設有超過14場講座，主題涵蓋英國G5大學申請、加拿大升學及居留貼士、報讀澳洲醫科攻略等。

*註：一對一面試環節敬請預約，大會將對已登記的學生進行篩選，再以電話確認。

環球教育博覽Global Education Expo 2021

日期：2021年8月21日至22日（星期六至日）

時間：中午12時至晚上7時

地點：香港灣仔香港會議展覽中心3G展覽廳