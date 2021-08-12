全新面貌中環街市8月23日試業　打造 Playground for All

【特約報道】由市建局夥拍華懋集團首個以 Playground for All 概念，共同管理及營運項目的中環標誌性歷史建築———中環街市，將於8月23日開放試業，項目總樓面約122,000平方呎，當中可供出租面積約56,500平方呎，提供100多個以「無邊界空間」概念設計的零售或食肆空間，首階段租務情況理想。項目引入不同類型的商戶進駐，涵蓋由街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等；而13個具特色而保留的街市檔口，部分邀得香港老字號如金源米業及南丫天虹，或社企如銀杏館等營運，承傳特色和意義。

嶄新面貌的中環街市將延續「創新」精神，是個「親」、「動」、「融」兼備的活力社區熱點，貫徹公眾普遍認同營運模式應充分顧及文物保育及公眾享用兩項原則。這三級歷史建築會活化成一個集連繫社區、傳承文化及推動創新於一身的全新地標，達至既保留城市集體回憶，同時為社區帶來全新體驗的目標。

市建局早於2017年已開始為中環街市這幢歷史建築物進行復修及保育，經歷超過三年完成首階段的復修及保育工作，耗資超過5億港元，並將項目的10年營運權批予華懋集團。在營運上，中環街市冀透過各方面完善配套，促進本地品牌和初創企業的成長，亦期望通過多元化的餐飲、零售、各種文藝文化活動，為訪客提供獨特的個人體驗及互動交流的空間，並為市民大眾營造一個親切舒適、具活力，以及共融的全新地標和連繫鄰里的聚腳點。

總樓面約122,000平方呎的中環街市，除保留原來的建築元素，重現歷史，亦致力展示及引領未來，透過靈活及互動的設計打造「廿一世紀Marketplace」，當中可供出租面積約56,500平方呎，零售樓面佔70%，餐飲則佔30%，融入美食、購物、工作、休閒玩樂及文化教育元素，現時首階段出租率超過八成。

舊建築 新演繹 中環鬧市全新休閒空間

為支持香港本地品牌及中小企開業，中環街市引入 Plug-to-operate 的概念，為商戶提供基本裝修及傢俱，配合完善的POS營銷系統，讓商戶減低開店成本，一進場即可營業。而中環街市以開放式設計，劃分逾100個出租店舖空間，讓更多不同類型的商店進駐，租約期亦富彈性，為商戶提供更大靈活性發展業務。華懋集團正繼續努力引入更多不同類型店舖，並安排多元化的活動，冀為大眾帶來不一樣的一站式購物、飲食、娛樂體驗，冀中環街市成為大眾日常相聚及慶祝節日首選熱點。

2,500平方呎大型活動場地 消閒娛樂從心所欲

中環街市首層連接域多利皇后街以及租庇利街，兩面設有全開放式折疊門，貫穿整個街市，在設計上抹去傳統商業空間的間隔概念，而開放式的設計讓市民可以自由貫穿中庭的公共空間。中庭橋下配備大型投影與音響設備，可以為市民在中環提供街頭表演場地以及大型活動空間。同時，中環街市各處將設有約100個座位予公眾使用，並提供無線網絡覆蓋，市民可以隨心所欲在任何舒適的位置休息，工作或享受美食。

另外，設計巧妙地利用現有首層主樓梯來營造活動空間，既可塑造出半開放式的社區表演空間，又配備動態感應系統，能把觀眾投影在LED大螢幕上作互動體驗。而大樓一樓亦設有2,500平方呎的大型活動場地，可舉辦講座、展覽以及文化藝術表演。試業期間，首個活動為與香港科學園及數碼港合作舉行的STEAM工作坊，即將開放網上預約登記，歡迎家長與子女一同參與。

現址建築為第四代中環街市，於1939年落成，街市大樓採用簡約前衞、以實用為主的建築風格，被譽為劃時代的建築。中環街市當時不論在建築物的用料、實用設計風格及市集的營運管理模式等方面，均充分體現「創新」的思維和應用。秉承此理念，華懋集團特意投放額外資源，協助初創公司在中環街市營運，加入創新元素，同時亦將項目的保育元素融入場地的細微設計，提升中環街市歷史建築的獨特個性。

在試業前，為了讓市民可以提前體驗這個文化和生活態度的新地標，繼早前華懋集團與法國五月藝街節合作，將現場藝術表演帶到中環街市後，團隊最近亦在位於二樓連接中半山的24小時行人通道展出香港掌故專家鄭寶鴻的中環街市相片珍藏，附以詳細介紹，讓不同年齡層的人士都可認識中環街市的故事和歷史點滴。

未來，中環街市將與更多團體攜手，共同打造這個培育文化和生活態度的新地標。隨着更多不同類型商舖相繼落戶，更多資訊將會陸續公布。