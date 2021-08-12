港姐︱同何依婷一樣大膽！曹敏莉陽光敏感照落場

《2021香港小姐競選》將於本月22日舉行準決賽，一眾候選佳麗率先參與真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》於8位師姐曹敏莉、劉倩婷、張秀文、朱晨麗、馮盈盈等帶領下分成4組，參與為期11天的「Stay Battle」。繼前晚已有1位佳麗被Foul後，於昨晚（11日）播出的第3集中，眾女又要面臨第2輪Stay or not Stay挑戰，今次考驗為安排佳麗早上6時扒龍舟，最低分組員將會冇得Stay。

由於紅組少了1人，自然危機感最大，有佳麗更因而擔心落淚，對此師姐曹敏莉大表心痛，故抵着對陽光敏感，主動要求與師妹並肩作戰：「我哋少咗一個女仔，大家係咪有啲擔心？見今日唔係好曬，我幫你哋一齊（比賽），我哋咪唔會少咁個，好唔好？」組員對師姐的自我犧牲精神大為感動，姜嘉琳更即場落淚，而身為紅組另一師姐何依婷，也有落場與師妹們一起拼，自言雖然運動不精，扒龍舟初段亦已乏力，但若然不出盡氣力令組員輸掉，相信會後悔一世。最後由於紅組與橙組抵達終點時間接近，需多翻查看Playback才能確定，於等候成績期間，曹敏莉哭着安慰師妹，幸最後也順利過關，但卻輪到橙組要告別組員，而危機最大的是第1輪獲得最低分數的盧淑儀，至於最終有否被Foul，就有待於節目揭盅。