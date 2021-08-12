大間乃藤子　祖傳之H爆乳

俗語有話：「落地喊三聲，好醜命生成。」其實都唔係冇道理，以讀書為例，如果你天資聰敏，睇書可以過目不忘，真係着數好多。同樣地，寫真女優天生又有一副好身材，上位過程都會輕鬆好多，至少唔使搞咁多後期加工嘛，正如今期「世界Cup」主角大間乃藤子，就遺傳咗祖先嘅爆乳基因。

氣質清純

食得多重口味菜式，間唔中食番清淡啲，咁先冇咁容易厭，仲可以畀味蕾不一樣嘅刺激。其實睇靚女嘅道理都係一樣，睇得多妖媚火辣嘅爆乳女優，不妨轉吓口味，而今次介紹嘅大間乃藤子，好似鄰家女孩一樣，生得真係夠晒清純。之但係阿妹一剝衫，相信大部分男人都會不自覺咁產生邪念，事關佢嘅Body真係好豐滿，上圍一對H奶勁吸睛，如果腰圍尺碼減多兩吋，咁就更加完美！

多謝祖先

喺青森縣出生嘅藤子，今年21歲，讀小學6年級嗰陣見識到東京嘅五光十色，所以立志要入京發展，2019年正式踏入寫真界。阿妹話，起初一個女仔到東京生活真係好唔習慣，一來節奏急促，二來人多車多，所以成日都好掛住鄉下。佢又好想多謝祖先，事關自曾祖母開始，家族嘅直系女性都係上圍激凸，所以佢深信自己嘅爆乳係家族遺傳。為咗展現自己嘅天賦，阿妹頻頻以性感造型亮相唔同雜誌，仲嘗試埋被綑綁嘅滋味呢！