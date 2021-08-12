性感黑森林　野性誘惑

好多美國四仔脫星因為貪靚，都會將下體嘅毛毛剃清光，但係有部分脫星選擇「一毛不拔」，好似今次介紹嘅3套四仔，女主角統統留下一片性感黑森林，等對手慢慢探索，覺得咁樣先夠誘惑。唔知你又點睇呢？

為曳曳出走

女性私處嘅芳草長得茂密，予人感覺神秘又美麗，四仔迷睇咗會唔會更興奮？想知道答案嘅話，就要睇吓呢套由6AM Studios推出嘅《She's My Hairy Pie #3》。影片嘅最大賣點係搵嚟美國四仔界中，出晒名毛毛濃密嘅脫星Andrea Kelly演出，其他有份參演嘅脫星包括Lexi Belle、Velicity Von同Vanessa Leon，亦特登為咗呢套作品而留番一片芳草畀觀眾欣賞。劇情方面都幾有趣，講述Andrea Kelly被勒令禁慾，為咗曳曳，決定離家出走，最終搞出連場肉搏戰，盡顯女主角野性一面。

誘人灌木叢

我哋會用黑森林嚟形容毛髮濃密嘅私處，美國人則會用「Bush」（灌木叢）呢個字，同樣好有畫面，而呢套由New Sensations製作嘅《Bush Club #4》，賣點係咩，真係呼之欲出。影片超過4粒鐘，由Krissy Lynn、Evan Stone、Giselle Palmer等十幾位脫星演出，陣容鼎盛，而且每位脫星都有一片誘人嘅「灌木叢」，真係有排探索，難怪片廠表明呢套片唔使有劇情，只要夠激情，大家已能睇得好興奮。

偽素人孭飛

咩叫做名不副實？呢套由MOFOS推出嘅《Hunting 4 Amateur Pussy #9》就有辦你睇，片名寫明係素人演出，但睇番演出名單，你會見到Autumn Falls、Addie Andrews、Ember Snow等名字，位位都係超人氣脫星，點計都唔係素人囉。雖然係咁，但作品嘅火辣度相當高，事關呢班脫星嘅床上演出以兇悍見稱，特別係Addie Andrews，唔止身材玲瓏浮凸，床技仲好出色，絕對係男士深宵娛樂嘅最佳選擇。