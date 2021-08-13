【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月初六癸巳水收日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、開業、會友

忌：遠行、詞訟、修渠

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：5、6、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

幸運星：處女座

白羊座

生活平淡，沒甚麼驚喜也沒甚麼壞事發生。

金牛座

能夠舉一反三，困擾多時的問題可望解決。

雙子座

對前途感迷惘，宜找可信任的人疏導情緒。

巨蟹座

換個平易近人的形象，將有助提升異性緣。

獅子座

很多事要處理，先靜下心來就能迎刃而解！

處女座

緣分不能強求，毋須為一時失意而感到沮喪。

天秤座

貪便宜易掉進騙財陷阱，防人之心不可無！

天蠍座

心情煩悶，宜站起來做運動，可轉移視線。

人馬座

做人要有原則，左搖右擺會影響人際關係。

山羊座

來日方長，不要被愛情路上的小挫折打沉。

水瓶座

口不擇言會令你的誠信受損，後遺症嚴重。

雙魚座

不應事事假手於人，有些問題需親自面對。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）虎 健康差

鼠

運勢不過不失，理財要審慎，提防受騙。

牛

春風滿面，易取到客戶信任，有利事業。

虎

健康運轉差，宜盡早戒掉不良作息習慣。

兔

工作順利，放膽接受新事物將有利上位。

龍

時間就是金錢，宜專注工作，提升效率。

蛇

運勢好轉，精神狀態佳，工作壓力大減。

馬

財運升，宜趁勢多作嘗試，忌守株待兔。

羊

事業運上升，敢於跳出舒適區可望出頭。

猴

桃花旺，心情靚，美好的姻緣近在咫尺。

雞

貪圖小利易因小失大，理財要保持審慎。

狗

講錢傷感情，易因借貸問題而觸發糾紛。

豬

是日沖煞，工作運一般，遇困難勿退縮。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

卜筮問事

卜卦之名，源於古時的「卜筮」，每當有人需要問事就會有分「卜」或「筮」。卜者乃是取龜甲獸骨鑽鑿之後，再加以燒烤，跟着就會依照燒出來的裂紋來解讀吉凶。筮者則是用一種蓍草來做演算占卜，占算出卦象之後，再以卦象斷定吉凶。

後來有周易的出現，燒龜甲獸骨這種較為模糊不清、混淆難解的方法已經不被泛用。

至於蓍草，根據歷史記載，它是一種高３呎的植物，傳說可生長幾千年，是生長時間最長的植物之一。它的莖部又長又直又硬，生命力強，所以古人就當它為神物，相信它有一定的靈驗力，用來占卜萬事會有很好的幫助。

蓍草在一些村落更命名為「算命草」，村裏的小男生小女生，青梅竹馬，如果想看看大家以後會不會開花結果，都會去採摘一支蓍草來簡單占卜一下。做法是二人都用一隻手，各執蓍草的頭尾二端，掰開兩節，再看看掰開後，可否再完整的合二為一，如果可以，就代表大家緣分非淺了。

不過，這種折蓍草的方法只是一般的民間小習俗而已，小朋友玩玩罷了，不能盡信哦。