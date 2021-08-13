【串椒3姊妹】譚詠麟自爆踢波瘋狂史　深入軍營挑機

「樂壇校長」譚詠麟大駕光臨繽FUN星網節目《串椒3姊妹》，一眾主持曾華倩、梅小惠和江欣燕為隆重其事，即換上曼聯波衫，向身為足球狂迷的他投其所好，他更即席大談波經，自爆當年踢波瘋狂史，竟曾不惜「犧牲」本業，絕對是被唱歌事業耽誤的足球猛將！

譚詠麟（阿倫）貴為明星足球隊領隊兼主席，三句不離波經，加上英超就快開鑼，與「3姊妹大談波經。當中3姊妹笑言睇波只為睇靚仔，阿倫就表示圈中有不少女星受老公影響而愛上足球，包括李克勤老婆盧淑儀及陳百祥老婆黃杏秀等，而講到他是曼聯的忠實粉絲，梅小惠卻唱反調指睇好曼城，令他即表現激動，立刻為愛隊護航：「曼聯慢慢開始打到個風格出嚟，如果佢肯花啲錢，多一個後防同中場，咁就Ok啦。」至於數到其瘋狂踢波史，他就自爆昔日曾試過包旅遊巴士，載住球隊出征各區軍營，一日踢足三場，最瘋狂時更連演唱會也不顧：「有年我連續開38場演唱會，日頭我都照去踢波，曬到完全黑晒，上台前化妝師點同我補粉都搞唔掂，仲叫我唔好咁啦，佢都係打扮工啫。」

提到開演唱會，眾女笑指阿倫是忘記歌詞的始祖，要靠歌詞牌提詞，阿倫就澄清：「其實演唱會係要投入，嗰個牌咁大個係畀山頂嘅朋友睇㗎。我唔係個普通歌手，我有過千隻歌，有300隻以上係金曲，有時某啲少唱啲嘅，整啲字喺度，同平安鐘一樣，需要時就撳吓，唔需要咪由佢擺喺度。」梅小惠續爆料指當年阿倫開騷前，仍堅持向正排隊入場的觀眾謝票，大讚他愛錫歌迷。他又指原來「校長」稱號與演唱會有關：「其實係傳媒改嘅，嗰陣我每年都開紅館，佢哋話個個入嚟都識唱我啲歌，好似唱校歌咁，咪叫我譚校長。」

來到姊妹3揀1環節，阿倫好友曾志偉17年前亮相《串》時，曾選擇曾華倩做私人秘書、江欣燕做私家看護、梅小惠做女兒，今次輪到阿倫重新選擇，答案卻截然不同，其中他指秘書非小惠莫屬，因認為她做事妥當有組織能力，看護則是曾華倩，卻被眾人質疑華倩做事烏龍，容易打錯針，阿倫反而認為她夠細心，小惠即幫口指：「佢兩個阿哥都係醫生，一定Book到時間。」他續指認為江欣燕是孝順乖女，對爸爸一定好。

下一集就有同樣分量十足的影帝任達華作為壓軸嘉賓，記住收看於8月20日在繽FUN星網播出的《串椒3姊妹》。