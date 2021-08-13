Big Bang前成員勝利淪階下囚　監倉捱凍水涼

曾為萬人迷的韓國天團Big Bang前成員勝利淪為階下囚！現年30歲的他因參與及安排性交易、散布裸女照等9宗罪罪名成立，昨日（12日）被軍事法院判刑，原定下月（9月）結束兵役的他，遭強制退伍兼即時入獄，判監3年！

勝利2006年與G-Dragon、太陽、T.O.P及大成，以5人韓團Big Bang出道，翌年爆紅並風靡萬千樂迷，成為K-POP班霸逾10年。勝利有份營運的韓國夜店Burning Sun大前年年底爆出暴力及性侵事件後，他隨即被揭發曾安排性接待，以及與圈中損友鄭俊英及男團FT Island前隊長崔鍾勛在聊天群組交流偷拍女性照片等醜聞，震驚全球粉絲！

拖累Big Bang形象插水的勝利，2019年3月宣布退團，之後接受警方及檢方調查近一年，去年初檢方多次向法院申請其拘留令均被駁回。屢獲放生的勝利去年3月入伍後，被檢方起訴涉參與性交易、安排性交易、違反食品衞生法、挪用公款、特定經濟犯罪、違反性暴力處罰法、特殊暴力教唆罪、海外違法賭博及違反外匯交易法共9宗罪。有指他曾到拉斯維加斯的賭場8次，賭博金額高達1,470萬港元。

案件去年9月移交軍事法院開審，歷時近一年及多達25次審訊，今年7月進行結案陳詞時，軍事檢察院指被告人勝利犯罪持續多年，作為收受最大利益者，卻將責任推卸給他人，對於他擁有錯誤的性認知和態度，需要嚴厲處罰，故向裁判部求刑判他有期徒刑5年及罰款。案件昨日（12日）在陸軍地方作戰司令部普通軍事法院正式宣判，勝利至今僅承認違反外匯交易法，並否認其餘8項控罪，但法官確認他9宗罪名均成立，判處他有期徒刑3年及罰款約790萬港元，原定下月中（9月）結束兵役的他，即時被強制退伍及收監。

雖然勝利主張為投資客人安排性交易，是其生意拍檔、女星朴韓屏老公劉仁碩作主導，聲稱自己並不知情，企圖將罪名推給對方，但法官從雙方聊天紀錄及勝利所使用的信用卡支付性交易金額紀錄，認定他與劉仁碩合謀，又認為勝利接受警方、檢方及庭上陳述的供詞不一致，可信度極低。法院亦就他曾散布3名遮樣的裸女照片，違反性暴力處罰法，指他聲稱照片並非親自拍攝，又主張散布相關照片沒有違反受害人意願，但考慮到裸照在社交網散布問題的嚴重性，認為其罪行等同偷拍裸照。

法官指勝利否認大部分控罪，完全沒有反省態度，曾是人氣公眾人物的他，對青少年及學生有極大影響力，但卻參與違法行為，並顧慮到他有潛逃之意，故重判他有期徒刑。有報道指勝利穿軍服受審，聽到罪名成立時搖頭嘆息，離開前做出敬禮手勢後，緊握拳頭的手不禁顫抖。大批網民不滿判刑結果，認為勝利涉9宗罪僅判監3年，刑罰過輕，又猜測他將會提出上訴。此外，勝利因涉及性犯罪，個人資料將被登錄，日後出入境時，於入國審查時均會有記錄標記他有性犯罪前科。

至於勝利的獄中生活如何？韓國知名律師康容碩曾於2011年因性騷擾及誹謗而被判入獄6個月，近年他在《橫豎研究所》中公開當年的監獄生活，指獄中有單人房、3至5人房的中型房及6至8人的大房，不少有權勢人士會獲安排入住有CCTV及電視機的單人房，而負責派飯及送報紙的囚犯亦會服務有錢人，例如為他們洗衣服及做料理。他回想當時房內沒熱水，每星期只有一次機會到集體浴室沖熱水涼。