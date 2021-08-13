唔使驚！黑色星期五之嘛！

電影《黑色星期五》自1980年面世以來，造就出Jason這個殺人狂，儼如成為了Black Friday的代言人。(互聯網)

今天是8月13日星期五，是傳說中的黑色星期五（Black Friday），相傳今日人人行衰運，非常「黑之呼吸」！近年世人對Black Friday的「驚恐」，已經沒有那麼嚴重，或許時代已進化，今時今日更可怕更得人驚的「都市傳說」都多的是，Black Friday真說不上是甚麼吧，不過，我們也來看看Black Friday的由來吧！

感情隨他出賣 若你喜歡猶大

有說一切是關耶穌事！因為聖經記載猶大出賣耶那天，正正是星期五，而猶大同時是最後晚餐中的第13位客人，因此「13+Friday」就被認定是不吉祥。另一說法是，西方社會一直認為12才是圓滿的數字，於是跟着的13就被視為「異數」，視為不祥，加上西方曾對女巫之說甚為忌諱，認為每個月的13日，就是巫婆相聚的日子(可能開枱打齊四個東？)，巧驚驚！

最成功代言人 面具永遠戴上

由Black Friday衍生而來的最成功例子，必然要提經典驚慄電影系列《黑色星期五》（Friday the 13th），1980年第一集的故事是在水晶湖的度假營地開始，一班靚仔靚女本是開開心心去露營，結果遇上殺人狂Jason，他以戴着面具、手拿利器的有殺冇賠形象出現，電影屬低成本製作，卻換來票房大賣及全球觀眾歡迎，結果Jason成為了驚慄電影的Icon，而多年來亦有多部續集電影，成為一項傳奇。

識得買等減價 瘋買最好時機

然而，傳說還傳說，時至今日，Black Friday對於一眾購物精來說又有新的意義，因為每年11月的第4個星期的星期四就是感恩節，而感恩節翌日就是Black Friday，也是美國不少大型連銷店或超級市場瘋狂大減價的日子，過往新聞總會報道這一年一度的喪買購物日，新聞片段盡是客人在商店門外等待大門一開衝進去的情景。隨着互聯網興起，Black Friday的購物優惠見諸於世界各地潮流網站，計啱運費，就算海外購物都只是彈指間之事，問題係口袋中銀彈是否足夠而已！