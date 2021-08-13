稱陳瀅周嘉洛只係好朋友　JW為乜搞公投？

歌手兼導師JW（王灝兒）為首場《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》擔任嘉賓，騷後受訪坦言好戥15名「聲夢」學員開心，可以去到大舞台演出之餘，又有Fans舉牌支持，續表示是晚得悉各人的Fans均有個暱稱後，自覺「輸蝕」：「依家個大趨勢係啲Fans會有名！而我啲Fans係冇！就係爭一個名！遲啲搞個公投先得。（佢哋啲Fans名好多都係食物。）咁又唔好，再諗諗。」

講到演唱會最喜愛的部分，JW指是「聲夢四小花」大跳《Chotto 等等》：「Chantel（姚焯菲）終於有番把扇，4個好正，如果佢哋組女團我會好支持。」另外再點名大讚何晉樂（Rock）唱得好，狀態甚至好過比賽，希望學員們在往後3場騷都繼續有好發揮：「頭場係緊張啲嘅，之後就Just Enjoy！」

問到幾時到她開騷？JW說還在拍攝無綫新劇《痞子殿下》，之前錄好的新歌都未有空檔推出，並開心謂因新劇跟陳瀅、周嘉洛及朱敏瀚成好友，提起陳瀅及周嘉洛早前傳出緋聞，JW代為澄清：「真係好朋友！大家差唔多年紀溝通到，自入行後冇試過間公司咁多人，佢哋係我好Close嘅Best Friend。」