迪士尼今日正式宣布其自家收費影視串流平台Disney+將於今年11月正式登陸香港。而與此同時迪士尼CEO Bob Chapek昨日亦宣布漫威超級英雄大片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將不會在Disney+與戲院同步上映!

《尚》將於下月2日在香港及台灣等地同步率先上映,而台灣版海報亦已出開。隨着影片上映日期愈來愈近,電影公司亦公布片中一眾角色的詳細介紹。「尚氣」全名為徐尚氣(Xu Shang-Chi),而梁朝偉飾演的父親全名為徐文武,至於陳法拉飾演的「尚氣」母親全名為映麗,是一名個性獨立而且武藝非凡的隱世高手。而楊紫瓊就飾演映麗的妹妹映南,是神秘境地大羅內備受崇敬的領袖人物兼女戰士。