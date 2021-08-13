雲頂夢號玩轉「海上日本祭」 免費任食沖繩和牛

【營業資訊】想念那些年隨時離「地」暢遊日本的日子嗎？星夢郵輪「雲頂夢號」將於9月1至30日推出「海上日本祭」，讓你一解對日本的「鄉愁」。焦點有與沖繩縣農業協同組合（JAおきなわ）、沖繩縣畜產振興公社和沖繩縣畜產物輸出促進協議會三大單位合作，帶來產地直送的頂級沖繩和牛及一系列特產，料理團隊將於大堂展示精彩的沖繩和牛烹飪示範，乘客可以到麗都自助餐廳享用免費沖繩和牛烏冬、沖繩特有的香檬果汁和黑糖麵包，或於星夢餐廳品嘗頂級沖繩和牛肋扒等免費特色佳餚。而海馬日本料理則會提供入口即溶的沖繩和牛鐵板燒或日式涮涮鍋、麗都戶外火鍋及燒烤的滋味沖繩和牛套餐、1 號扒房的沖繩和牛漢堡和絲路花舞中餐廳的蒜香沖繩和牛粒等，帶來舌尖上的豐富享受。與此同時，6樓船中的大堂咖啡有期間限定的夢幻櫻花主題美食，送上唯美的粉紅櫻花凍、沖繩紫薯蝦和红豆麻糬等日式美味，並有一系列「相機飲先」櫻花雞尾酒、櫻花清酒Mojito、櫻花士多啤梨冰茶等，為海上夜蒲揭開序幕。

另外，船上亦將日本傳統音樂和表演，以至各式經典街頭小食、文化體驗和祭典小物等連串日式祭典場景一一重現，包括有隱藏於船上各處的幸運達摩讓你集「郵」，收穫好運連連。位於17樓船尾Zouk海灘派對俱樂部會有不同主題遊戲或活動讓你贏取達摩繪馬許願牌，寫上願望後更可掛在海上神社。加上16樓主泳池還有經典遊戲攤位和各式街頭美食，令人沉醉於熱鬧的日本祭典氣氛。

船上亦有「藝伎文化探秘」項目，有化妝師以現代藝伎化妝展示日本古老文化，你可學習製作精美而傳統的藝伎頭飾、觀賞浴衣時裝表演及參加傳統東瀛傘舞教學，並特別請來擁有一級和服著付師、和服講師、花嫁和服著付專門等資格的「月夜和裝」店主羅嘉韻（Iris）舉行和服時裝Show及即場示範穿着和服，分享如何為不同場合挑選合適的和服。喜歡DIY的朋友，則可體驗製作晴天娃娃祈福風鈴及和風御守工作坊等，還有琉球紅型染手提袋工作坊（只限星期日航程）、迷你星沙幸運瓶DIY和漫畫教室等讓你感受日本藝術文化。

「雲頂夢號」9月出發的3日2夜航程，入住海景露台客房，價格每位HK$1,188起，包免費任食日本沖繩和牛以及「海上日本祭」大部分活動。

查詢及報名：2317 7711