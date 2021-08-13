32E大比併︱網友激撐本地波　林明禎都輸畀佢！

E奶嘅世界，令人着迷！日前ViuTV推出《海陸勁技場》，搵嚟E奶網紅蘇小小（Zoe）上陣，Zoe解放「人間胸器」，勁爆身材令人震驚！其實呢個世界，有「E」之士多的是，日前網友就喺討論區發起貼文，搞個32E狂奶大比併！搵嚟香港藝人鄧洢玲（阿旦）激鬥馬國女神林明禎，佢哋兩個有唔少共同特點，同樣都係樣子甜美、眼大大，鬼咁Sweet，但最緊要嘅係，兩位同樣有32E好Body！今次大比併，唔知網友鍾意邊個多啲呢？

睇番啲留言先！先有網友話佢哋兩個年齡相差十年，唔應該攞嚟比，但其實阿旦係37歲，而林明禎已經31歲，絕對唔係相差10年。林明禎出名係童顏巨乳，所以喺外貌方面，明禎先贏一仗！不過都有網友力撐阿旦嘅，留言：「林明禎係靚係甜嘅，不過阿旦都唔差！」

講完靚樣，網友再討論女神嘅巨胸！睇到有唔少網友質疑林明禎32E巨胸真偽，網友留言：「林明禎對波好似假假地」、「32E（離罩）」、「點睇都係假，邊有可能咁嘅身形。」而支持阿旦嘅網友就話：「一定係阿旦，波樣都係真，支持本土波」、「阿蛋有肉地啲」、「阿旦高幾班」。睇嚟網友都係撐「本地波」多啲！正所謂鹹魚青菜，各有所愛，大家撐自己鍾意嘅女神咪得囉！

香港鬥完馬來西亞，但其實台灣都有32E女神，佢就係「童顏巨乳」郭書瑤喇！佢依家31歲，仲係Keep住童顏，當年佢拍廣告大嗌「殺很大」一炮而紅，廣告中凸顯出佢嘅巨胸，迷死唔少人！不過佢依家上緊岸，喺影視界闖出一片天，喺2013年憑電影《志氣》奪得第50屆金馬獎最佳新演員獎，大把前途啦！