「走格」Mike導騷肌　演繹腕錶新潮流

有留意格仔Mike導（劉諾衡）嘅，都知道佢為人大方，好樂意在電視節目或社交平台照片上Show肌。最近佢又大派福利，喺自家平台Post出自己和另外5位潮流Icon，包括：歌手Tyson Yoshi、演員Locker、藝人細貓、紋身師Karl Hung及造型師Lok Fong為Casio G-SHOCK拍攝的「時間與時裝」潮流企劃照片。只見短片中有打格的他，在社交平台上竟晒出冇打格、冇戴眼鏡樣貌，如果唔係佢有招牌紋身，都真係未必認到佢呀！有粉絲更講笑話佢個樣似P過圖，仲有啲似韓國偶像樣，勁搞笑！

不過睇番Mike導手上嗰隻G-SHOCK #GM6900G9，外型同佢一樣咁強悍有型。原來此型號係為紀念DW-6900面世25周年而推出，所以特別採用不锈鋼金屬錶圈襯黑色橡膠錶帶，去帶出「街頭時尚」亦可以霸氣外露和有態度。除咗#GM6900G9，由上述幾位潮人親身演繹的GM5600SN1、GA700MG1A、GM6900B4、DW6900WS2及GA900AS7A等大熱錶款亦甚有睇頭；各位錶迷或「睇肉組」粉絲睇完「走格」Mike導隻GM6900G9同佢每副Body（或者紋身圖案）後，不妨欣賞埋其他佳作，再決定入手邊隻新錶都未遲！