中國十大票房女星︱「百億」周冬雨揮低舒淇成No.1

早前內地盤點中國十大票房女星，意外地不少一線女星趙薇、鞏俐、章子怡等統統不入榜，也許因為「生不逢時」，近年內地票房屢見新高，造就多位後起之秀能夠成為Top 10，其中跟子怡同鞏俐均是「謀女郎」的周冬雨更以95.95億人民幣（下同）票房成功登頂！至於「星女郎」林允亦因主演周星馳（星爺）高票房電影《美人魚》而進佔第9位，與一眾高票房女星睇齊，如此好帶挈，跟星爺情如父女的林允真的要「多謝爹哋」！

No.1周冬雨（95.95億)

周冬雨18歲接拍張藝謀執導電影《山楂樹之戀》之後，便展開了她的銀色演藝路，主演電影不少都擁有高票房，《喜歡你》人民幣（2.1億）、《後來的我們》（13.6億）、《少年的你》（15.6億），累計近百億票房。去年更憑電影《少年的你》奪得中國金雞獎最年輕影后，也是繼周迅、章子怡之後拿下台灣金馬獎、香港金像獎、中國金雞獎的「三金」大滿貫影后，成績斐然！現於影壇炙手可熱的她，多年來都不忘感謝張藝謀的提攜，並指對方是一位愛鼓勵演員的導演，因他明白每位演員都擁有易破碎的心。

No.2白百何（95.68億）

由2011年電影《失戀33天》意外大收3億票房後，白百何都可算是票房福將，由電影《被偷走的那五年》（1.5億）、《私人訂制》（7.1）億以至《捉妖記》系列共收（46.8億），票房成績有目共睹。

No.3馬麗（73.74億）

馬麗這個名字對香港觀眾來說可能比較陌生，但她在內地卻是紅到發紫，主演三部由開心麻花出品的電影如《夏洛特煩惱》（14.4億)、《羞羞的鐵拳》（22.1億）、《溫暖的抱抱》（8.5億）均是高票房電影，再加上內地大片《我和我的家鄉》（28.3億），便令她可以輕輕鬆鬆打入三甲位置。

票房三甲女星，各有千秋，其餘能打入十大的有NO.4姚晨（73.07億）、No.5舒淇（68.44億）、No.6盧靖姍（62.97億）、No.7楊冪（61.93億）、No.8佟麗婭（57.79億）、No.9林允（56.43億）、No.10李沁（53.21億）。

其中值得一提，當然是只有10部電影上映過，不少只是演閒角的盧靖姍，她全靠2017年主演吳京電影《戰狼2》，才能打入十強榜，《戰狼2》當年大收57億票房，至今仍是中國電影票房第一位，盧靖姍能夠進佔第6位，要多謝的人應不是她老公韓庚，而是吳京。