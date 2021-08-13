第一次約女仔就返屋企？謝霆鋒被衛詩雅逼供嚇窒

英皇藝人衛詩雅（ Michelle）不時拍片放上網同大家講飲講食，而當中仲會邀請男神邊傾邊食，大受網民歡迎！而最新一集，同門師兄謝霆鋒終於駕到喇！不過今次佢哋冇出街搵食，因為霆鋒話如果第一次約食飯，就要上女方屋企煮畀佢食，嘩～～～Michelle笑言見到霆鋒好緊張，但公然挑逗對方，當霆鋒用手背試味時，Michelle話想舔霆鋒隻手！唔好以為唔係拍節目就會Hea煮，霆鋒親自準備食材，炮製咗分子牛筋同日式烤魚，佢透露個牛筋要風乾6個鐘，Michelle就笑言普通人冇可能做到！

而圍埋食飯時，Michelle好大膽問霆鋒：「咁你第一次約女仔，係咪都會約佢返屋企煮嘢佢食？或者上佢屋企？」嚇得霆鋒即時瞪大眼兼擰歪頭，霆鋒就笑言：「用呢個藉口吓嘛？Nice to meet you？不如返嚟我屋企食飯！」喺Michelle追問有冇試過時，最後霆鋒冇好氣話：「冇！」

之後霆鋒透露今次返港，除咗宣傳新戲，都要陪吓屋企人，仲大爆本來有舊牛肉擺喺風乾機，但擺咗2年，風乾咗804日，最後變咗芝士！而請得霆鋒做嘉賓當然冇咁快完啦，下集佢哋仲會一齊打機，令人期待呀！