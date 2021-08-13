周末嘉年華　親子邊玩邊學

小朋友放假，家長就忙於搵節目畀各位小老闆放電，去到周末，家長放假，於是乎就要搜羅一啲親子活動，齊齊放電玩餐飽，如果仲通過遊戲學習就更圓滿。

非一般STEM主題嘉年華

由工程及科技學會於今個周末（8月14日及15日）舉辦的IET 150周年嘉年華，主題為「新的開始──對科技‧未來的展望」，有LED大型互動遊戲、攤位遊戲及親子工作坊、EngTalks國際論壇及研討會、主題展館、ED&I IET 女工程師玩轉海陸空等，讓各階層都可以親身感受來自工程業及科技領域的魔力。大小朋友當然不要錯過以STEM為主題的益智攤位小遊戲如電流棒闖關、小型遙控車比賽、射擊、摩斯密碼遊戲、VR體驗、工程施工體驗攤位、STEM機械人工作坊及一系列人工智能體驗活動等，更設有面部彩繪及人形公仔打卡位，節目非常豐富，適合小朋友、青少年及家庭參加，讓大家玩樂之餘更可深入了解如何應用創新科技於日常生活，參加者更可收集印花換領糖果及贏得豐富禮品添呢！

詳情

日期：2021年8月14日及15日(星期六及日)

時間：（14日）上午10時至下午5時、（15日）上午10時至下午4時

地點：香港科學園

創意教育玩住學保育

位於上環的香港創意地標，今年也繼續為本地小朋友及其師長推出創意教育項目，今年主題為《GREEN & ME 童理‧大自然》，創意教育項目設有「夏令營」、「校園計劃」、「小小夏令營」、「教育節」及「導師訓練工作坊」5大範疇，透過一系列以大自然為主題的體驗及活動，與3至12歲小朋友，以及教育工作者和家長攜手展現創意的力量。當中的《GREEN & ME童理‧大自然教育節》及《GREEN & ME童理‧大自然小小夏令營》於8月14日起至8月22日期間舉行，一連九日的教育節會配合同場的工作坊和講座，讓參與的家長和小朋友一起從遊戲中寓學習於娛樂！而《GREEN & ME童理‧大自然小小夏令營》則以親子形式進行，一連串體驗活動結合設計思維的兩大重要元素同理心和觀察力，讓參加者學習以同理心同理自己、他人以至大自然，與世界連結。

詳情

日期：2021年8月14日至22日（工作坊及講座將於週末舉行）

時間：上午11時至下午7時