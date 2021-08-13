落水濕身好嬲豬？周秀娜忟爆鬧人：你點做嘢㗎？

女神周秀娜（Chrissie）早前為MIRROR成員呂爵安（Edan）新歌《小諧星》擔任MV女主角，當中仲要落水濕身演出，性感又唯美，原來呢一幕係突然安排，仲搞到女神嬲豬添？

Chrissie喺社交網上載MV花絮片，當佢知道臨時要落水時，托住頭咁似乎有啲無奈，令工作人員話：「Chrissie嬲呀！」一面懵懂嘅佢慢幾秒先話：「咩呀？我嬲？冇嬲呀！」而在旁嘅Edan就賣口乖大讚Chrissie好，一面得戚話落水都好靚嘅！而嗰晚其實仲掛緊1號風球，令Chrissie都忍唔住問Edan：「你做乜咁招風雨嘅？」

而成條片仲有另一焦點，就係導演要佢好忟憎咁講電話，講咩都得唔收音，Chrissie就深情演繹買唔到MIRROR演唱會嘅感受：「你點樣做嘢㗎？你早啲Book呀嘛，你明知咁難Book，搞錯呀！咁我依家點呀？」雖然唔知係認真定搞笑，但Edan就當場氹番Chrissie話留演唱會飛畀佢，不過女神就用哭腔話：「1張咋？1號風球！我落水！都係得1張？」令Edan大口氣話：「10張！我話嘅！」點知隔籬嘅花姐聞言：「公司都係諗住畀4張你！」Edan就笑言：「係咩，我自己出錢買啦！」到拍攝時，雖然發生蝦碌，Chrissie拋鞋時拋得太遠，最後仲橫風橫雨，不過好彩都順利完成，Chrissie就攰到擘大口瞓覺被任人魚肉！