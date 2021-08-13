孖郭富城古天樂兩大影帝合作！劉青雲轉邪泯滅人性

集合3大影帝古天樂、劉青雲和郭富城主演的電影《掃毒3天大地大》，原定於泰國拍攝主景，奈何當地疫情嚴峻，電影公司決定改於香港搭建「泰國村」，超支近千萬！劇組今日（13日）於數碼港舉行香港開鏡拜神，惟天公不造美，儀式期間一直下雨。

早前完成雲南、汕尾戲份，三位影帝膚色也變黑不少，本身皮膚黝黑的青雲，自嘲是原色上陣，城城則坦言要於炎熱天氣穿上皮褸拍動作戲，青雲亦要穿毛毛褸非常辛苦，人也消瘦了。甚少演反派的青雲，笑指只是被人誤解：「我都經常演，只係人哋以為係正派，其實我係喺正邪之間，今次就天下無敵，泯滅人性，好殘暴，所有嘢都做到好盡，好在造型幫到手，今日呢個係前期Look，之後講我走佬去金三角、緬甸，受打擊啲鬍鬚白晒，老婆都冇見過我個造型。」

談到電影移師香港拍攝，古仔舉腳贊成，不諱言不用坐飛機及隔離，對於該片3集也有份參與，問到今集可有不同之處？他說：「我角色係亦正亦邪，不過唔好爆咁多，總之劇本好複雜，好難一言而盡，都係有啲泯滅人性，不過青雲就『滅』啲！」

至於城城則表示過往多演警察角色，今次演性格沉重臥底可算首次，再加上與古仔及青雲超過15年沒有合作，故感覺相當開心，問到日前與太太方媛隔空慶生日，城城風騷說：「嗰日視像，兩個女同太太一齊吹蠟燭，係咪好浪漫呢？都要做嘅，爸爸對太太同家庭做嘅嘢，我飛唔到過去，但嗰日拍完戲嘅，多謝劇組早收。（太太同兩個女幾時返？）月底，小朋友都要開學，我都希望快啲返，好掛住佢哋！」

至於老闆林小明一早到場，提到基於疫情，大隊最終由泰國移師香港搭景拍攝，林小明坦承電影超支8位數字：「因為劇組已經喺泰國做咗前期工程，但最後所有嘢浪費晒，去雲南拍攝又要另外安排食宿同隔離措施。（返香港拍可以如期完成拍攝？）好在演員檔期都配合到，相信可以如期完成。」

談到《掃毒2天地對決》日前遭成都環球博納文化傳媒有限公司入稟，指控該片劇本侵權，要求有關方道歉及賠償近1億人民幣，出品人之一的林小明對此表示感莫名奇妙：「我都冇收到任何法庭文件，有同導演同團隊傾過，肯定係原創製作，總之我唔認識提告人，亦冇睇過佢嘅電影，會交給律師處理，都唔打算回應。」