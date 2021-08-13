Audi Q5 Sportback　斜背跑「魅」

近年咩車型最得車迷心？定必是結合雙門房跑斜背線條及SUV運動多用途特質的Crossover SUV（簡稱CUV）車型。掌握車壇脈搏的Audi，繼推出Q3 Sportback及e-tron Sportback後，最近再將Q5 Sportback引進香港，為車迷帶來多一個選擇。

Sportback斜背設計向來予人鮮明跑化形象，而從Q5衍生出來的Q5 Sportback自然跑魅十足。輸港的是Q5 Sportback與Q5同為 45 TFSI quattro S-line型號，除了動力規格與Q5 無異及配備S-line包圍及外飾，最大分別是車長稍增7mm，標準配備比Q5的再大1吋的20吋Audi Sport 輪圈及比Q5身上的LED尾燈組更先進的數碼OLED尾燈組，當選用「動力」駕駛模式時，燈影會變得更趨動感。拍攝車還升級至「Black Edition」，車上的擾流套件、側鏡蓋及車頂行李架全採用黑色，更配備了附設通風冷氣功能的前排運動化座椅，賣相動感十足。

車廂方面，後排和尾箱空間因斜背設計，作出一點小犠牲，指的是後排頭部空間略減了15mm，尾箱標準及最大載物空間則分別減少70L和100L，但講緊也有510L和1,480L之大，擁有高實用性。若後排常會乘坐身形高大的乘客，體貼的車主可為後排加配可前後移動及椅背角度可多角度調校功能。至於其他車載配置，像對應MMI Navigation Plus導航和娛樂資訊系統的10.1吋新MMI觸控屏幕及12.3吋數碼化儀錶、全景式天窗、尾門電動開關、3區恒冷氣系統、有助避免與前車發生碰撞的Audi pre sense預警安全系統及前後泊車感應連後泊鏡頭等，一應俱全。

規格表

車型：5門5座位CUV

引擎：直四TFSI連12V Mild-Hybrid

容積：1,984c.c.

最大馬力：265hp/5,250~6,500rpm

最大扭力：370Nm/1,600~4,500rpm

驅動：前置引擎、quattro四驅

傳動：七前速S tronic

平均耗油量：7.4~7.6L/100km

0~100km/h：6.1秒

車身體積：4,689×1,893×1,660mm（長×闊×高）