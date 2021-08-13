徐若瑄重提5個月臥床人生感動網民：說服自己放下尊嚴！

台灣女星徐若瑄結婚後誕下愛子Dalton，目前在台灣防疫酒店隔離的她表示，只透過視訊與6歲的兒子說生日快樂，也讓她想起當年懷孕時，長達5個月時間都只能躺在床上，全是為了確保兒子生命安全。

她表示當年懷孕時，為了確保胎內兒子安全，長達5個月時間都只能躺在床上，吃喝屙屎都需要人協助，為了克服這道難以跨越的心理障礙，只能說服自己放下尊嚴，此外，還捱了300多針安胎針，屁股打到快找不到地方能再扎針，還為了補充水分給兒子，每天喝湯水等營養品，導致不斷嘔吐和胃食道逆流，更語出驚人表示：「若你突然要出來，我可能會面臨大量出血死亡的風險，謝謝你愛媽媽，沒有發生那樣的事！」

她透露生產完太久没走路，導致雙腿肌肉萎縮，還經歷長達半年時間的復健，但面對一切考驗，一心只要兒子能平安健康的她，不僅從未有半句怨言，也意識到母親對小孩無私的愛，竟能如此堅毅堅定，她更透露母子視訊時，兒子感性表示：「謝謝媽咪辛苦把我生下來，我也愛妳媽媽！」讓她感動道出內心話：「兒子，其實我也很謝謝你，你讓我和從未想過的那個無敵韌性與強大的自己相遇了！」徐若瑄的發文感動不少網友，網友也紛紛留言：「母親真的非常偉大，做了媽媽更能明白那種從不埋怨的心態」、「以前對於吃藥、打針很有障礙，但為了寶寶，才發現為母則強的天性！」