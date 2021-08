視后胡杏兒近日惹來是非,她老公李乘德日前被鬧「世紀軟飯王」,她在社交網以英文回應為老公平反,可是卻因一句:「I have been working in China!」即觸動內地網民神經,其中「China」一字惹來爭議,內地網民認為她有意分開香港及中國,有港獨之嫌,如要發文,應該用「Mainland」。雖然胡杏兒已把Post刪除,但不少人到她社交網留言,叫她應該注意用詞。一不離二,更有人指摘她對內地醫療有意見,亦沒有為早前發生的河南鄭州水災捐過錢。