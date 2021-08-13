《造星III》參賽者選新秀　容祖兒High到跟住揈

天后容祖兒為公司旗下的網上音樂真人Show《冤枉新秀訓練營》擔任評審，去到stage 2「跳唱對決」的最後階段，輪到最後一隊的踢館組上場。踢館組四位成員包括曾參加過《全民造星III》的Polly及Sobi、阿揮及阿德，參賽歌曲是謝霆鋒的《愛最大》。表演過後，評判之一趙祥誠（折骨Ben）坦言跟3位參賽者見過面，因為大家都是《全民造星III》的參賽者，看完表現後令他十分感動：「佢哋嘅表演好投入，雖然有啲地方有甩漏，但係我有畀佢哋感染到，甚至見到佢哋好似有少少眼濕濕嘅感覺，我覺得係好熱血。」

祖兒表示身體很誠實，歌曲中段更跟着他們一起跳，情緒被帶動起來，她特別提到阿揮要注意表情管理：「唱歌時嘅表情，盡量唔好咁痛苦。」另一判評霍汶希（Mani）更笑指：「其實係咪諗起謝霆鋒你好痛苦呢？好痛苦好似畀人打咁，但係跳舞時又變咗第二個人，佢嗰種痛苦係陣痛。」三位評判都對踢館組有讚冇彈，最後以總成績24分，跟黑組並列第1名，而由於第3及第4名的橙組及白組均得到同樣分數，因為兩組需合共淘汰3人。

在3位評判「退庭商議」期間，祖兒及Ben表示十分難選出淘汰名單，遂改為從「有得留低」的學員入手，Mani則說：「我唔係要揀留喺度嗰啲，我係要揀要踢走嘅人。」見祖兒睇住學員張相諗得耐，她又乘機笑佢：「揀老公呀？揀幾耐呀？」在公布阿妹、Tina及譚仔被淘汰後，已建立了深厚感情的一眾學員都哭成淚人，Ben以選秀出身的過來人身份寄語學員：「我唔會話一個人唔得，我只會話佢仲未準備好。呢一刻嘅結果唔代表以後。」

祖兒亦說：「你哋嘅表現係可以繼續進步、可以控制喺自己手上。當今次係經驗嘅累積，之後再參加比賽。所以唔係終結，反而係一個好嘅開始。」Mani鼓勵大家：「今日的失敗唔代表永遠唔會成功，今日係畀你鋪墊下一次嘅成功。你哋要加油！」至於「今日MVP」最佳表現獎則由Jonathan奪得。隨着Stage 2結束，下星期將會迎來Stage 3的演戲對決。