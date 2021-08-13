唔理Eric Kwok唱歌？陳奐仁掛住瞓：尊重佢先要叉電

藝人王梓軒及陳奐仁（Hanjin）到將軍澳電視城出席《演鬥聽》之「音樂格鬥前哨戰」，曾志偉亦到場支持，眾人在台上分組表演節目的不同環節。講到節目中Hanjin與郭偉亮（Eric Kwok）互窒充滿火花，他笑言：「我同佢冇火花，我哋好潤滑，佢好奀皮，有佢喺度唔會悶，佢都係玩。」梓軒笑言：「剪番睇番先知道原來有火花，佢又叫你收皮。」Hanjin笑言已忘記這些對話，問到可會嬲？他保持一貫笑笑口話：「唔會嬲，佢都係笑我，佢講笑啫，但佢今日都唔得閒上嚟。（但你喺人哋表演嘅時候瞓覺？）佢依家都瞓覺冇嚟啦，哈哈，我嗰日做運動，好攰，所以拍節目嗰陣攰到自動熄機，但好快就開番機。」

他又謂當日拍了14個鐘頭，拍到凌晨2點半，問到可怕被人話不尊重對方？他笑言：「我就係因為尊重佢先要叉電，之後先可以繼續同佢比賽，同埋我冇聽到佢唱咩都好，冇壓力，可以即興唱咩都得。」梓軒又謂多謝Hanjin、Eric Kwok、谷婭溦及許靖韻上來第一集：「佢哋真係功不可沒，Eric形容第一集係『越南戰爭』，佢喺沙地上爬返上嚟得番棚骨，因為佢哋先有依家節目嘅format，同埋第一集之後資源就遞增，有機會食吓飯、早啲收工。」