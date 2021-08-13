【急急道歉】《山河令》張哲瀚在靖國神社留影被轟辱華

女星趙薇旗下藝人、憑內地劇《山河令》爆紅的內地人氣男星張哲瀚，被翻出曾到日本旅行時在靖國神社留影，雖然未有參拜動作，但已引起網民不滿，認為他留影跟「參拜」無異外，他更被翻出也在東京乃木神社參加婚禮，跟印尼已故總統蘇加諾的遺孀狄薇夫人合照。由於乃木神社供奉的是曾侵華的「日本軍神」乃木希典，而狄薇夫人身分一直受爭議，加上張哲瀚曾在社交網曾發過日本軍旗的圖片，內地網民群起指責他是隱藏的「精日分子」，不少粉絲聲稱要「脫粉」！

今日（13日）張哲瀚發布道歉聲明，說「今天我為曾經無知的自己而羞愧」，他解釋因參加朋友在日本舉行的婚禮時，「對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察」，又說自己旅遊時是「隨意拍照」：「由於對當地建築物當地歷史知識的欠缺，以及在拍照時對入畫內容的不謹慎，我拍的照片合影裏面出現過嚴重傷害國人感情的內容，我也在此鄭重道歉，對不起。我不親日，我是中國人！我從未在任何場合發表過有損祖國的言論。」他續說會認真學習歷史文化知識，以及牢記歷史傷痛。

張哲瀚出道歉聲明後，內地官媒《人民日報》批評：「這道歉，是為無知單買，也是為冒犯國人情感而尋求寬宥。身為公眾人物，對歷史常識如此缺匱乏，對民族自己渾然不覺，太不應該。事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沉重代價。」