體脂鼻鼾都測到！Galaxy新錶率先玩

Samsung除了Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G兩部摺芒手機外，同時間還發表了Galaxy Watch4及Galaxy Watch4 Classic兩隻新智能錶。前者提供40mm及44mm屏幕，使用輕巧鋁合金錶身，備有黑、銀、綠、粉金4色；後者則有42mm及46mm，金屬錶身為不銹鋼，並設有實體旋轉錶圈，整體陽剛味更重，並有黑、銀及Thom Browne版本。

兩款手錶均首度配備5nm處理器，速度快上代20%，同時容量提升一倍至16GB，可下載更多相片或應用。新錶另一賣點是錶底的BioActive Sensor，集成了心率、心電路及生物電阻感測能力，手指觸碰錶側兩粒實體鍵15秒就能得出多個身體數據，例如體脂、BMI、肌肉及水分含量，另外仲有跑姿、最大攝氧分析等。針對都市人睡眠質素欠佳，新錶還能追蹤睡眠的血氧及鼻鼾情況，幫助計算睡眠循環及預防睡眠窒息症。其他特色還包括50米抗水、40小時續航、跌倒偵測功能等。

同場加映：98%降噪耳機

每次Samsung有新旗艦手機出，總會同步更新無線耳機。今次新型號是Galaxy Buds2，內置動態高音及低音單元，設有DNN降噪技能，智能識別環境噪音，最多可減少98%環境噪音，並可透過專用App調校3個級別的隔音程度，以應付不同場合需要。降噪下它最多可使用5小時，在充電盒支持下最長用到20小時。