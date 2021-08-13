【娛刺撈飯】紅多廿年都得！張敬軒成功方程式

以前做明星，要同Fans保持距離，等班粉絲有fantasy，愈神秘愈有星味，就算有另一半都要收收埋埋。嗰陣明星唔係人，係神，幾乎要畀人擺上神枱嚟拜。但依家唔同喇，Internet令世界大同，Artist要紅要有Noise要有人撐，就要同Fans好似巴打一樣，喺網上互動嗰陣，最好加兩句真情流露嘅粗口添，咁先算夠親民唔會堅離地。出道20年嘅張敬軒可以愈撈愈掂，後生仔女都唔會叫錯佢杜德偉，就係因為勁識玩呢條Form。做明星偶像唔識與時並進？死得啦！

來自廣州嘅張敬軒，02年帶住3千蚊單拖嚟到香港發展，窮到餐餐捱麵包，屈喺2、3星酒店9個月，先有機會出唱片。軒仔憑住一把靚聲，曲詞編監勁耍家仲要識製作，愈唱愈受歡迎，攞過「叱咤樂壇男歌手金獎」、叱咤「我最喜愛男歌手」，4次無綫最受歡迎男歌星，推出超過50張專輯，其中2張成為香港全年最高銷量廣東唱片。今年係佢出道20年紀念，無論人氣定Fans數目，都比以前有增無減。

睇番張敬軒嘅年紀年資同成就，絕對去到香港一線，但比起好多同呢嘅巨星，張敬軒比人嘅感覺係貼地同年輕好多，新一代後生仔都唔會抗拒。講得白啲，當好多巨星已經Out Out哋，張敬軒就依然係屬於香港年輕人嘅，佢哋一面勁迷Mirror同姚焯菲，但都會聽張敬軒嘅新歌。去到佢呢個位，保持到作品質素已經唔易，要做到唔Out就更加難。佢喺歌路上唔會死固固，一方面造《俏郎君》滿足廣大Fans，但又造《Sweet Escape》去創新，就知佢咩料啦。

但更加重要嘅係，佢好識玩Social Media，唔會好似某啲上咗位嘅明星咁，求其搵兩張大頭相、風景相、劇照又或者宣傳相甫去IG、Facebook，之後懶感性咁、寫幾句無關痛癢嘅文青語錄交貨就算，而係真心用依家後生仔會講嘅語言、話題去出甫，如果Edan同Anson Lo做到唔出奇，但今年40歲、去到神枱級嘅張敬軒，都可以玩社交網玩到咁出神入化，呢個已經唔係肯去經營咁簡單，而係佢堅係有一顆貼地，而又年輕的心。

就係睇佢喺IG講，點畀屋企個姐姐撚化搞到無啖好食已經夠好笑，之前又同YouTuber合作做搞笑網劇，又成日反串扮女人，齋係睇佢惡搞容祖兒做「火龍果」，已經知佢係畀歌唱事業耽誤嘅喜劇演員，咁玩得，後生仔點會唔Buy。

喺呢個郁啲就畀網民批鬥嘅年代，公眾人物講錯一句說話，分分鐘就跌落地獄永不超生。張敬軒除咗有足夠嘅成熟度去Handle、識得點樣行呢條鋼線之外，佢對Fans有幾好、對香港樂壇點樣默默貢獻，有心人點會睇唔到。知道Fans成日使錢送嘢畀佢做應援，張敬軒就喺廣州同香港搞粉絲活動中心，香港個中心成2千幾呎，將會喺10月前用得，到時一班軒粉就有聚腳地，唔使自己畀錢去book Party Room整禮物。

呢個諗法真係前無古人，邊有星係咁錫Fans㗎。另外佢咁多年嚟，堅係為傳承香港樂壇做咗好多嘢，出錢出力去保育錄音室，仲有心到重啟飛圖唱片去培育新人，老實講呢啲行動，唔單止唔會搵大錢，分分鐘吃力不討好，咁樣為香港樂壇出心出力，唔係愛唔通係責任呀？好多人都會話，阿邊個邊個都唔知點解會紅；但如果係張敬軒，就一定搵到原因，仲有排都數唔完呀！