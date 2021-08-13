【美女饕廚】灣仔Omakase

今次為大家介紹一家位於灣仔愛群道、由主廚Chiba Hirofumi掌舵的新壽司店。乾淨寬敞的木製裝飾，以日本扁柏和銀杏木為主，設計極簡約，全場只有12個座位。主廚是擁有22年經驗的第三代壽司大師，來自山形縣，由於跟隨着祖父的壽司店長大，這裏是以嚴格遵守傳統與江戶前壽司的概念而聞名。

之前在中環舊店已試過Chiba師傅的廚師發辦，而今次在這個新地方試了20道菜的Takumi Omakase菜單。這裏壽司中的米飯選擇了手工混合的北海道陳年大米製作。師傅準備了兩種不同濃淡醋味的壽區飯以配搭不同的材料，而新鮮芥末亦直接來自靜岡農場。

打頭陣的是小鰶魚壽司，又名小肌，來自福岡，價格雖較便宜，但如果處理得當，能依照每條鰶魚質地或魚脂肪比例的不同，去斟酌調整灑鹽的分量和醋醃的程度，出來的效果是絕頂美味！之後是真鰈刺身，十分耐嚼有咬口，蘸酸汁來提升魚的鮮味度。

Takumi Omakase是針對日本沿海水域魚的去向調查研究作基礎，引入的食材主要來自全球最好的時令海產。有來自北海道的無添加馬糞海膽、島根縣的鯖魚、長崎縣的鰹魚刺身、千葉縣的赤鮑魚、墨烏賊和魷魚鬚、熊本縣的車海老、愛爾蘭赤身醬油漬、中Toro和大Toro、三重縣的青柳貝和愛知縣的燒特大平貝等。

來自日本北海道的沙甸魚刺身，是香港較少見的刺身，但在日本是非常受歡迎，魚肉咬落軟綿甜，油香滿溢，為味覺帶來新享受。還有手釣喜之次壽司，油脂非常豐富，肉質尤為細嫩肥美，鮮味無窮！

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）