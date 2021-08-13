寫真界可愛教主　鬥青春感染力

日本寫真界有好多可愛又甜美嘅女優，當中栗惠美同百川晴香更有可愛教主之稱。（互聯網）

雖然近日係多雨水，但係雨過後必是天晴，大家好應該把握盛夏日子四圍去玩，感受一下青春感覺！提到青春感，日本寫真界有好多可愛又甜美嘅女優，當中栗惠美同百川晴香更有可愛教主之稱，佢哋強烈嘅青春感足以感染大家精神一振，唔知你會鍾意邊個多啲呢？

戀物天使

雖然栗惠美今年已經27歲，但係外表仲係咁青春可愛，好似18歲嘅妹妹仔一樣。除咗甜美可愛，寫真界仲大讚佢形象整潔且五官分明，令人印象深刻。而身材一樣令人難忘，肌膚雪白鮮嫩，身材纖巧得嚟有前又有後，胸前嘅D Cup美乳夠晒飽滿，相當吸睛！

佢讀高中一年級嘅時候出道，不過當時唔係拍寫真，而係做美少女偶像，到18歲推出第一隻寫真DVD作品《ほほえみHeart》，而拍寫真嘅同時繼續做偶像，2014年更成為美少女組合「轉校少女歌撃團」成員，效力咗4年就畢業。惠美喺寫真界同藝能界都有名氣，而喺網絡界亦相當出名，更有「SNS之戀物天使」之稱，皆因佢經常上載自拍性感照，着上不同款式嘅性感內衣、泳衣同絲襪等等，由於呢類服飾經常都會出現於戀物癖人士身上，所以就被封做戀物天使喇！

栗惠美

年齡：27歲

身高：5呎4吋

三圍：32D-22-31

陽光健康美

日本寫真界有好多開心美少女，百川晴香就係其中一位。今年25歲嘅晴香人如其名，成日都露出甜美嘅笑容，就好似將陽光普照嘅晴天掛於面上一樣，令人見到佢即刻心情開朗晒。身材方面屬纖巧型，雖然上圍同坐圍都唔算豐滿，但係勝在肌膚夠白滑肉地夠彈性，全身散發出健康美同青春活力，男人梗Like啦！

原來百川晴香呢個名有段故，雖然佢年紀輕輕，但卻喜歡昭和時期嘅文化，好鍾意聽當時嘅歌曲，偶像係一代歌姬山口百惠，所以藝名就改個百字行頭。佢近年以美少女組合「全力少女R」嘅隊長身份出席活動，健康形象及活力十足嘅演出得到好多人欣賞，早前更被邀請擔任棒球比賽嘅開球禮嘉賓添！雖然一度因為忙於為帶領組合四圍演出而減少拍寫真，不過最近為慶祝踏入25歲，隔咗兩年終於推出寫真DVD作品，同時亦會投入更多時間喺寫真演出工作上，畀大家有更多機會欣賞到佢嘅鮮嫩胴體。

百川晴香

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：30B-23-33

第1回合

鬥養眼

雖然栗惠美同百川晴香嘅肌膚都係咁鮮嫩白滑，但係栗惠美嘅身材有前有後，輕輕一夾就出現爆乳感覺，相反晴香嘅上圍就平板咗少少，身材欠睇頭。

第2回合

鬥正氣

栗惠美係就係青春嫩口，不過佢嘅寫真演出以賣弄色情意味為主，而百川晴香嘅演出都係性感，但係屬於健康性感，正氣過栗惠美好多，所以呢個回合勝。

第3回合

鬥人氣

栗惠美以性感寫真吸納到好多粉絲，社交網有成30幾萬個跟隨者，視頻頻道一樣有逾27萬人訂閱，而百川晴香喺呢兩方面都輸咗幾條街，論人氣真係爭啲。

栗惠美更勝一籌

純以寫真演出嘅吸睛度相比，百川晴香喺演出上雖然不比栗惠美輸蝕，但係近年晴香忙於舞台演出，寫真工作相當少，而栗惠美就成日都有寫真作品畀大家欣賞，加上寫真性感誘人又具挑逗性，所以栗惠美的確係更為優勝。