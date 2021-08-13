美國四仔經常出動唔同嘅情趣玩具演出，令床戰場面更加激烈，玩到水花四濺，亦因此呢啲四仔成為唔少人學習使用情趣玩具嘅另類教材，依家就介紹3部作品畀大家邊睇邊學習啦！

興奮到震

咪以為四仔脫星經常演出床戰，就會令到身體麻木冇晒Feel，其實佢哋玩起情趣玩具時興奮到震呀！唔係亂噏，事關一眾演出呢套由Vision Films推出嘅《Anal Creampie Lessons 10》嘅脫星都有好同感，當中包括Kenzie Reeves、Kristen Scott、Lilly Hall等，佢哋話從未試過演出一套作品，可以獲得久違嘅高潮。事實上，唔少四仔迷都表示見到班脫星被情趣玩具刺激時下，嗰種興奮到雙手抓住床單，叫床聲此起彼落嘅高潮反應，已經值得一睇再睇！

非一般玩法

唔少性學家都講過，千祈咪將四仔當作教材，而佢哋咁講相當合理，想知點解嘅話，就要睇吓呢套由21 Sextury Video推出嘅《Giving In To Temptation》。由Kitana Lure、Lana Roy、Kristi Fox等脫星演出，睇封面以為係一般後門作品，不過佢哋嘅玩法並唔簡單，事關一班脫星為咗令演出更加火辣，出動多款情趣玩具挑逗後門，場面極具官能刺激。不過要補充一句，呢種玩法真係只有專業脫星至會咁玩，大家千祈咪亂嚟呀！

天后級表演

女性用嘅情趣玩具，係咪只得震蛋同震棒呢？當然唔止得少咁少啦，想知道仲有咩玩具，就要睇呢套由Brazzers製作嘅《Fixing For A Fxxx #6》。搵嚟Angela White、Gabbie Carter、Romi Rain等幾位天后級巨乳脫星演出，本嚟呢個演出陣容已經夠晒吸睛，而為咗增加官能刺激，今次仲用上大量唔同嘅情趣玩具幫手，呢班脫星床技精湛，玩情趣玩具更加拿手，不但玩到高潮迭起，就連旁觀嘅男優都被挑起熊熊慾火。

碟評

今次介紹嘅3套作品中，有兩套都係以後門為主題，就係《Anal Creampie Lessons 10》及《Giving In To Temptation》，前者以脫星真實高潮反應為賣點，加上演出陣容夠吸睛，絕對值得一睇；後者則以狂野玩味挑戰極限快感，啱晒重口味一族。不過如果想睇天后級脫星嘅演出，就一定雲集幾位人氣脫星演出嘅王牌陣容嘅《Fixing For A Fxxx #6》啦！