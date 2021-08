美國四仔經常出動唔同嘅情趣玩具演出,令床戰場面更加激烈,玩到水花四濺,亦因此呢啲四仔成為唔少人學習使用情趣玩具嘅另類教材,依家就介紹3部作品畀大家邊睇邊學習啦!

興奮到震

咪以為四仔脫星經常演出床戰,就會令到身體麻木冇晒Feel,其實佢哋玩起情趣玩具時興奮到震呀!唔係亂噏,事關一眾演出呢套由Vision Films推出嘅《Anal Creampie Lessons 10》嘅脫星都有好同感,當中包括Kenzie Reeves、Kristen Scott、Lilly Hall等,佢哋話從未試過演出一套作品,可以獲得久違嘅高潮。事實上,唔少四仔迷都表示見到班脫星被情趣玩具刺激時下,嗰種興奮到雙手抓住床單,叫床聲此起彼落嘅高潮反應,已經值得一睇再睇!

非一般玩法

唔少性學家都講過,千祈咪將四仔當作教材,而佢哋咁講相當合理,想知點解嘅話,就要睇吓呢套由21 Sextury Video推出嘅《Giving In To Temptation》。由Kitana Lure、Lana Roy、Kristi Fox等脫星演出,睇封面以為係一般後門作品,不過佢哋嘅玩法並唔簡單,事關一班脫星為咗令演出更加火辣,出動多款情趣玩具挑逗後門,場面極具官能刺激。不過要補充一句,呢種玩法真係只有專業脫星至會咁玩,大家千祈咪亂嚟呀!

天后級表演

女性用嘅情趣玩具,係咪只得震蛋同震棒呢?當然唔止得少咁少啦,想知道仲有咩玩具,就要睇呢套由Brazzers製作嘅《Fixing For A Fxxx #6》。搵嚟Angela White、Gabbie Carter、Romi Rain等幾位天后級巨乳脫星演出,本嚟呢個演出陣容已經夠晒吸睛,而為咗增加官能刺激,今次仲用上大量唔同嘅情趣玩具幫手,呢班脫星床技精湛,玩情趣玩具更加拿手,不但玩到高潮迭起,就連旁觀嘅男優都被挑起熊熊慾火。

碟評

今次介紹嘅3套作品中,有兩套都係以後門為主題,就係《Anal Creampie Lessons 10》及《Giving In To Temptation》,前者以脫星真實高潮反應為賣點,加上演出陣容夠吸睛,絕對值得一睇;後者則以狂野玩味挑戰極限快感,啱晒重口味一族。不過如果想睇天后級脫星嘅演出,就一定雲集幾位人氣脫星演出嘅王牌陣容嘅《Fixing For A Fxxx #6》啦!