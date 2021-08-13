吳彥祖騷肌肉搏曉積文　每日都打到濕晒！

男神吳彥祖（Daniel）早前於荷里活電影《回憶潛行》中，大演反派角色，戲中Daniel要特別講南方口音英語，以加強人物立體感。導演Lisa Joy是女性混血華人，看過Daniel的作品後很想跟他合作，於是直接打電話給他，說在美國很少見到性感的亞洲男人，通常都是戴眼鏡的，希望Daniel的角色可以改變亞洲男人在美國的形象，Daniel更是每天操練肌肉，在電影中性感露胸肌。

讚曉積文親民冇架子

戲中Daniel與曉積文（Hugh Jackman）上演了一場埋身肉搏戲份，兩位「肌男」豪不吝嗇騷肌肉之外，連番搏鬥將電影帶到其中之一的高潮位！首次與曉治積曼合作，Daniel大讚對方親民、沒有大明星架子：「跟Hugh Jackman拍的一場打鬥戲，拍了3、4天，佢整天都要浸在在水缸中，每天的拍攝都濕透了。一般荷里活影星每拍完一Take都要換上乾爽的衣服，再重新拍過，但Hugh Jackman卻說：『不用麻煩了！繼續穿濕的衣服拍吧！』他性格很好，好像我們香港演員，捱得到就捱下去！」

吳彥祖在接拍這電影之前，已經等待合適的角色很久，他說：「我等一個好劇本等了9個月，在已經快感到絕望時，就接到Lisa的電話和劇本，我很慶幸自己有耐性等了那麼久。我從未演過一個層次如此豐富的角色，他是個罪犯、懷人，但同時他也很脆弱，因為他的心受了很重的傷。這是個很有趣的人物，是我之前從沒有機會演過的角色。」