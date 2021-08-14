【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月初七甲午金開日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：出財、開倉、堵塞

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、7、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

拓展人脈的好時機，可為事業發展帶來助力。

金牛座

事業運不錯，工作進度理想，讓你有滿足感。

雙子座

財運上升，可考慮投資海外基金，易有斬獲。

巨蟹座

親情無價，花點錢給家人送禮物，絕對值得！

獅子座

加強相互溝通可鞏固友情，更能獲有利資訊。

處女座

工作進度有點落後，趕工之餘，要保重身體。

天秤座

情緒平和，腦筋清晰，有能力化解棘手問題。

天蠍座

家人之間要多交流，缺乏溝通易為小事吵架。

人馬座

已有伴侶者要檢點言行，以免爛桃花找上門。

山羊座

身邊有人為蠅頭小利斤斤計較，令你很氣憤。

水瓶座

正在向目標靠近，再努力一陣，別輕言放棄！

雙魚座

做人要有自知之明，打腫臉充胖子將惹麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）鼠 易破財

鼠

是日沖煞，財運一般，易捲入錢銀糾紛。

牛

運勢好轉，工作壓力大減，心情很不錯。

虎

健康運變差，易消化不良，要注意飲食。

兔

工作運一般，抓住重點，方可善用時間。

龍

收起壞脾氣，人氣上升，易獲上司賞識。

蛇

財運上升，眼光獨到，可從投資中獲利。

馬

行桃花運，有異性緣，有機會成功脫單。

羊

迎來艱巨任務，只要認真處理就不用怕！

猴

已有伴侶者要自律，拒絕爛桃花的糾纏。

雞

事業運向好，毋懼競爭，有望脫穎而出。

狗

小心駛得萬年船，應付公務要格外留神。

豬

自律性強，做事效率高，收入也成正比。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

活在當下最有智慧的星座

多年前以為自己很了解甚麼叫「活在當下」，直到現在才明白箇中道理－－不要常常想着過去，拿以前發生過的事來跟今天比較；也不要活在未來，例如認為賺到第一桶金後會有多幸福，永遠以為怎樣之後就變好。大家不要忘記當下這一刻才是最重要，如果不知道當下的自己在哪裏，總是回顧或期盼，就會迷失方向。

第1位：金牛座

永遠追求最好，很明白收穫是需要付出努力，務實地工作以獲取酬勞，縱使這些生活是苦悶及重複，但這就是生命嘛！不做好眼前的事又怎會有好的未來？金牛人的智慧就是腳踏實地做好一切。

第2位：處女座

重視生活細節及需要，明白規律性可帶來穩定，亦知道擁有健康才能夠活下去；照顧這些小事情已經充斥處女座的人生，再沒有多餘時間去管其他事，總言之好好活出每一天就是當下的智慧選擇。

第3位 人馬座

有遠見，但總是不受任何事情或人限制，想做就去做，很少理會結果，在過程中獲得的人生經驗定必多於失敗。很少回顧過去，因為記性不太好，人生哲理是活得有深度比活得有闊度更好。