《東張西望》潘梓鋒涉爭女打架被捕　工作全面煞停

無綫節目《東張西望》主持潘梓鋒（Bryan）日前突然傳出停工消息，有傳他與圈外女友的前度發生肢體碰撞而被捕，而前晚（周四）本來他要為《東張》擔任主持，最終無綫找來朱凱婷頂替。至於他參演的新劇《隱形戰隊》，現時劇組方面亦要找其他演員代替其角色，並重拍之前戲份。對於Bryan因犯事被暫停所有工作，無綫助理總經理樂易玲昨日受訪時坦言節目及劇集已安排其他同事代替他，但由於事件已進入司法程序，故問到Bryan究竟犯了甚麼事時，樂易玲亦表示不便回應。

現年39歲的Bryan除了主持《東張》，之前為人所留意的，算是他於無綫《明星運動會》中的表現，他先後參加多個比賽項目，包括拳擊與田徑等。本身熱愛功夫的他，父親亦是學武之人，他於拳擊訓練中狀態甚勇，田徑方面，更以12秒45跑畢100米而被封為「TVB男飛人」。

陳庭欣不清楚拍檔近況

Bryan的工作拍檔兼好友陳庭欣受訪時坦言：「冇聽聞過喎！之前忙住做奧運節目冇同佢聯絡。」至於李旻芳則說：「我哋好少私下聯絡，希望佢冇事啦！」而記者曾多次致電Bryan，但一直聯絡不上，據知他已「潛水」，身邊的好友亦聯絡不到他。