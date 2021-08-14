女網民晒疑似保錡「食女」錄音　內容極露骨

聲稱和男團ERROR成員保錡不和的歌手韓子亮（前名韓梓亮），日前在社交網發文稱「香港某組合成員涉迷姦」，又直指保錡係「香港版吳亦凡」，要求對方向「玩過」嘅女士道歉後，立刻引起網民熱議，反應兩極，當中有不少粉絲說會繼續支持保錡，認為有人抽水博出位。

直至昨晚（13日），有位網名叫「deidaraanissa」的女子Anissa在社交網怒插，指「世上狗公千千萬flirt女都唔係咩大問題」，但因看不過眼，見到有粉絲留言仍然支持，認為是盲目跟風：「低質偶像配低質粉絲」、「你哋係咪盲x咗？好想畀大家知道佢有幾狗，唔好再畀我喺我ig見到有人話支持佢了！」、「做狗公可唔可以醒目啲！你依家好出名，玩得機智啲啦！」

Anissa聲稱在2019年自己和好友均被保錡flirt過，「用一模一樣嘅對話內容flirt我best friend」，並上載聲稱是保錡和她的好友的語音對話以正視聽。對話中，一把疑似保錡的男聲說：「我好鍾意食嘢，互相食嘢都好緊要。」有把女聲回覆要入大埔的話，認為太遠的理由婉拒，之後疑似保錡的男聲說：「你想喺邊度食？最啱係食咩？你搭的士過嚟大埔咪得囉！好快之嘛！要搵個地方，兩個人共處一室、談吓心咁，好冇先？」

Anissa更展示2019年的對話截圖，圖中見有保錡的名字，疑似保錡評論Anissa的相片：「對波有啲嘢，你幾時比（畀）我見下入面嘅嘢，要治療下」女方則回覆：「咁都有嘢？忽大咗你個腦！」