東方日報C1：中國10大票房女星　周冬雨115億登頂

內地盤點「中國10大票房女星」，意外地不少一線女星如鞏俐、趙薇、章子怡等統統冇份，與子怡同是「謀女郎」的周冬雨以約115.3億元票房成功登頂，緊隨其後分別是白百何及賈玲。貴為「票房女王」的周冬雨不忘以自身經歷勉勵後輩，自爆曾被嫌醜樣及戲屎，幸得恩師張藝謀鼓勵，才能捱到現在！

近年內地票房屢見新高，造就多位後起之秀躋身票房榜Top 10，當中周冬雨以29歲之齡成為「票房女王」！去年憑電影《少年的你》成為內地《金雞獎》最年輕影后的她，也是繼周迅及章子怡之後，同時拿下《金雞獎》、台灣《金馬獎》及香港《金像獎》的「3金」大滿貫影后，可謂影壇神話！

當年18歲的她，憑張藝謀電影《山楂樹之戀》爆紅，之後的演藝路相當順暢，主演電影不少都擁有高票房。現於影壇炙手可熱的她，多年來不忘感謝恩師張藝謀提攜，指對方是一位很明白演員想法的導演，她說：「他是一位喜歡鼓勵演員的導演，他知道演員的情緒、情感都比較脆弱，要好好保護。」又重提曾被彈戲屎似面癱及醜樣，幸得恩師張藝謀不斷鼓勵，才有勇氣繼續走下去。

白百何捉妖彈出

至於排名第2的白百何，累計票房約114.9億元。她一向是票房福將，由2011 年電影《失戀33天》意外大收約3.6億元後，大部分主演作品的票房都相當不錯，尤其《捉妖記》系列共收56億元，成績有目共睹！

若說周冬雨是影壇神話，內地女星賈玲絕對是另一奇迹，她以約104億元累計票房進佔第3位，能夠入榜當然不能不提今年的賀歲檔電影《你好，李煥英》，該片至今錄得65億元票房，令首次執導兼演出的賈玲，一躍成為中國電影史上最高票房的女導演。她曾剖白由演員跳入導演界的主因，是想紀念已故母親李煥英，如今該片創佳績，她亦相當高興，希望天上的母親知道她生活得好，很多人喜歡。

林允有力追落後

打入票房10大的還有No.4的馬麗（約88.61億）、No.5的姚晨（約87.81億）、No.6的舒淇（約82.24億）、No.7的盧靖姍（約75.67億）、No.8 的楊冪（約74.42億）、No.9的佟麗婭（約69.45億）以及No.10的林允（約67.81億）。當中值得一提的，是只有約10 部電影上映過、而且不少只是演閒角的盧靖姍，她全靠2017年主演吳京電影《戰狼2》才上榜，當年《戰狼2》大收68.5億元，至今仍是中國電影票房第1位，盧靖姍能夠上榜，要多謝的相信不是老公韓庚，而是吳京！

至於暫列第10的林允亦潛力無限，因她主演周星馳製作經年的《美人魚2》還未上映，若該片如前作一樣大收，分分鐘帶挈她殺上3甲！

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