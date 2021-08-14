同LaMelo Ball合作　NBA發燒友沈慧林：夢想成真！

NBA球星的打扮，永遠都影響全球的時裝潮流，現年19歲、現役NBA新星拿美路波爾（LaMelo Ball），在短短三年間已獲得JBA全明星、JBA總冠軍及NBA年度最佳新秀，被封為NBA年度新人王的他，繼去年創立自家服裝品牌後，今年會跟本地陀飛倫鐘錶品牌萬希泉合作，推出全新腕表品牌「Melofaith」。首次擔任腕表設計師的拿美路波爾，把潮流元素如主調的黑色、手腕紋身及塗鴉等注入設計，更希望能和球迷分享他認為信仰能給予力量及鼓舞這理念。

萬希泉主理人沈慧林接受東網訪問，自言是籃球發燒友：「我好鍾意睇NBA賽事，以前我喺美國南加州大學讀書，學校附近有個Staple Center，係洛杉磯湖人主場，當然好出名，我鍾意睇波係因為永遠嘅傳奇高比拜仁，同埋當時火箭又有姚明，又有T-Mac，當時喺Staple Center睇咗幾場休斯敦火箭對洛杉磯湖人嘅比賽，現場氣氛真係冇得頂！另外，我最喜歡睇嘅漫畫係《男兒當入樽》，到依家都繼續睇，係一本永遠嘅珍藏，雖然我打籃球唔叻，但我對籃球係有份不解之情。」

講到今次跟拿美路波爾合作，沈慧林說：「有機會同LaMelo Ball合作，真係覺得好榮幸，雖然因為疫情關係，唔可以真正見面，但透過視訊等溝通，令我有夢想成真嘅感覺。佢依家只係19歲，仲有好大潛力，大家可以一齊共同成長同合作，真係好開心！」