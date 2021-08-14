油尖旺miniMART八八購物節　試玩試食盡情掃貨

主辦單位「海原國際董事」感謝主禮嘉賓福榮堂集團董事長、中國航天基金會名譽理事（周樹堂先生）和廈門大學八八校友聯誼會創會會長、首福文化收藏品副董事長（楊永東先生）為活動借出了一面曾上過太空的「航天金牌」作為展覽，希望能加深賓客對中國航天科技一日千里的文化認識，互相交流。（客戶提供）

【特約報道】由miniMART、國際圓動力和海原國際有限公司共同主辦的「油尖旺 miniMART 八八購物節」，為響應油尖旺購物節及支持電子消費，並振興本港地區經濟文化和零售業。大家除可以盡情試玩試食兼掃貨外，仲可以參觀「航天金牌」展板及打咭。

消費換禮品參加抽獎

於即日舉行的「油尖旺 miniMART 八八購物節」，活動非常豐富，而miniMART亦同時被選址為「油尖旺購物節」官方指定禮品換領點。在活動期間，大家只需在油尖旺區指定商戶和miniMART利用「電子支付」作購物消費，憑電子收據到禮品換領點，即可免費領取精美贈品或商品現金優惠券一份。此外，於miniMART消費滿HK$100或以上，可免費參加攤位遊戲及抽獎，於當天和之後活動參加大抽獎，獎品總值逾HK$100萬。

參觀打卡認識航天文化

早前活動啟動請來廈門大學八八校友聯誼會創會會長、首福文化收藏品有限公司副董事長楊永東先生致詞，並請來一眾嘉賓支持並頒發紀念品。而主辦單位為響應這次「油尖旺 miniMART 八八購物節」活動，除提供非常多的商品優惠外，還設現場試玩試食，如著名品牌「東阿阿膠」即場製作、「美酒折上折」等，同場更有一些好玩易取的禮物攤位遊戲，希望大家除了享受至抵購物樂趣外，還能滿載而歸。大家可以在 miniMART 盡情購物消費之餘，更可憑電子收據到禮品換領站拿取禮品一份。此外，「廈門大學八八校友聯誼會」和「首福文化收藏品有限公司」更為活動借出曾上過太空的「航天金牌」作為活動展覽，作為太空艙載珍品爲1999年中國第一艘太空飛船「神舟一號」的紀念金牌，並由中國第一艘太空飛船「神舟號」回收艙金屬打造的艙載珍品系列航天金牌，大會希望藉此加深大家對中國航天科技一日千里的認識，並全力支持中國優秀的文化傳承；大家掃貨購物的同時，不要錯過到「航天金牌」展板參觀和打咭。

miniMART

地址：尖沙咀廣東道68-80號

CANTONYAMA 2/F