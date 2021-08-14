應景唱《單車》　孔德賢爆鼻傷口仲流膿：要打針

藝人丁子朗及孔德賢（Danny）出席仁濟慈善餐舞會，兩人表示會唱歌，其中做埋司儀的子朗謂會唱《友情歲月》，問到可是「魔音」？他笑言：「都有啲驚，希望大家唔會聽到有生理反應（指嘔吐。）」而Danny則表示會唱《單車》及《甘心替代你》，笑言：「呢幾日練歌唱到阿媽都問我唱完未，希望大家唔好聽到掩耳仔。」

講到Danny之前踩單車「撞爆鼻」，如今就應景揀唱《單車》，他笑言：「呢首歌唔係講單車，大人細佬都啱聽呢首歌。」講到現時傷勢，見他雖然化妝遮掩傷口，但仍有傷痕，他坦言：「傷口仲有流膿，幾個鐘消毒一次，要打破傷風針同食抗生素藥，每日都要搽藥膏同黐膠布，好彩醫生話只要傷口唔受感染發炎，搽去疤膏後就唔會留疤痕。」他又坦言有陰影：「嚇怕咗唔敢做危險運動，踢波都唔敢住，估唔到踩單車會炒車炒成咁，所以依家唔做危險運動，等拍完劇先，唔想受傷影響劇組人員。」

記者打趣他繼之前穿泳褲疑露出下體後，現又撞爆鼻，先後「上下失守」，他笑言：「可能今年犯太歲，因為我今年24歲屬牛，惟有事事小心。」子朗即笑言：「我都24歲屬牛，但好彩冇發生意外，可能我有攝太歲。」講到之前主持奧運節目，子朗坦言奧運完結後很失落：「依家夜晚唔使番工唔知點算，依家仲會私下傳短訊畀陳貝兒，因為慣咗每晚同佢一齊食宵夜。」