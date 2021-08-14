蔡思貝自爆畀黃宗澤整到濕晒：睫毛液甩晒落佢件恤衫

藝人蔡思貝出席仁濟慈善餐舞會，演唱《戀愛預告》、《下一站天后》及《我的驕傲 》，表示選唱這些歌是因屬於自己的年代，而且少女啲，問到可是想挑戰「國民初戀」Chantel（姚焯菲）？她即謂：「唔敢當，只係想唱sweet同大家都識嘅歌。（有機會想開音樂會？）Never say never，依家階段專心拍劇，都會繼續搵老師學唱歌。」問到歌唱老師可是緋聞男友胡鴻鈞？她笑言不是：「我翻唱過佢首《到此一遊》，佢聽完之後叫我拍番戲。（好hurt？）冇嘅，我都係專心演戲，但都希望作為演員，唱歌唔好太失禮，希望有板有眼。」

工作方面，她表示正忙於拍攝《廉政行動2022》及《廉政狙擊》，預計9月底才拍完，

問到同時拍兩部題材一樣的劇可有精神分裂？她表示：「都ok，係有時會撈亂案件同人物。」她又笑言《廉政狙擊》的角色感情較澎湃：「會用激動形容，幾日前拍咗場喺後面攬住Bosco（黃宗澤）激動爆喊嘅場口，拍完之後佢背脊黑晒，因為我啲睫毛液甩晒落佢件恤衫，唔好意思咁問佢係咪私伙衫。」而《廉政行動2022》就偏重於查案，她表示與其他演員拍得很開心：「有好團結嘅感覺，每次開工都好多笑聲，但要提醒自己唔可以玩得太勁，費事影響拍攝。」