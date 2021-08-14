解開不老之謎︱蔡卓妍用5招Keep住童顏

Twins成員蔡卓妍（阿Sa）早前上內地真人騷，好感觸咁話好想回到27歲，因為佢覺得自己已經老啦，開始有皺紋，體力又大不如前！但係有唔少網民就力撐佢，雖然已經38歲，但係個樣望落同佢20年前出道嗰陣都係差唔多，十足食咗防腐劑一樣，逆齡生長被網民封為「正菜妍」！

Keep住童顏嘅佢，不時都喺社文網分享保養心得，同大家解開不老之謎，佢仲教網民5招凍齡秘訣！第1招教大家化童顏妝，佢話平時為咗唔使帶咁多化妝品出街補妝，佢寧願用多啲時間化好個底妝，佢鍾意用氣墊粉底上妝，最好用瑕力高同時更具備防曬功能嘅氣墊粉底，令個妝感輕盈舒適！

第2拓就係重點擊退黑眼圈，佢覺得黑眼圈係女仔上妝嗰陣嘅天敵，佢話當自己唔夠瞓嗰陣，會預備定2支化妝掃，先用眼影掃輕掃喺需要遮蓋嘅黑眼圈位置，同埋擴大想要遮嘅範圍，咁樣就可以令妝容顯得更自然；其後再以眼線掃沾上遮瑕膏來遮蓋眼底嘅淚溝同細紋，最後再用指尖心眼底按壓一次，可令妝容變得持久貼服，以神采飛揚嘅容貌示人！

逆齡保養心得

第3招就係保持女清潔，佢話自己嘅皮膚睇起嚟細嫩，並非靠天價保養品，而係靠良好嘅護膚習慣。佢話女仔要每日都要令肌膚保持清潔，特別重視卸妝嘅護理，喺卸妝後再用含天然成分嘅潔面乳洗臉，仲要定期去美容院進行清黑頭、去角質等深層清潔。

第4招就係定期敷保濕面膜，佢話雖然工作忙碌，但仍能保持皮膚白滑，除咗因為天生麗質外，佢都有一套護膚心得，佢深信保養愈早開始做愈好，保濕面膜一定要敷，當你覺得皮膚乾燥嗰陣先用護膚品已經太遲，佢建議保濕面膜一星期少要敷2至3次！

第5招就係瞓覺大法，佢曾經以「瞓覺專家」身份教大家睡眠秘訣，佢覺得自己除咗食同瞓就冇乜優點，佢話細個嗰陣試過瞓足70幾粒鐘，真係懶瞓豬嚟㗎！佢教大家可以快速瞓着嘅方法，首先靜靜哋平瞓喺床上，兩手平放兩側，放鬆自己後便聽自己嘅呼吸聲，一開始呼吸時要誇張啲，其後慢慢放慢呼吸頻率，搵到最舒服嘅呼吸節奏後，令自己進入自然入眠的狀態。喺睡眠過程中，血管嘅循環會增多，同時能加快皮膚嘅再生，所以睡眠絕對有助於護膚，逆齡再唔係夢想！