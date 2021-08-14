張家朗金牌效應　「刺」出劍擊熱

雖然今屆「五環」盛事已圓滿落幕，但大家對運動的熱度卻不減反升。單睇身邊不少朋友的子女，紛紛話想學呢樣嗰樣就知。由盛事帶來的那股運動熱，即使隔住個「芒」也能完全感受得到。對港人而言，今屆賽事的熱搜運動項目一定非劍擊莫屬。據悉在香港劍擊運動員張家朗摘金後，各大小劍擊學校隨即收到不少家長替子女報名的來電查詢。由此可見，在金牌效應加持下，這項運動已在本地「刺」出新一輪熱潮。

「五環」盛事燃起的不單是聖火，更是年輕人的運動狂熱。像香港重劍青年劍擊運動員劉以恒（以恒），當年也是這樣開始對劍擊運動產生興趣，結果一學便愛上。以恒表示：「小時候在電視看到2008年北京奧運會，見到一位日本劍擊選手在決賽中打得好勁好快，並獲得銀牌，於是瞬間被這項運動吸引。然後8歲那年，媽咪在屋企附近找了一家劍擊學校，讓我開始接觸這項運動。」

以恒練習劍擊至今逾10年，在中學時期曾參加過不少比賽累積了不少實戰經驗，並於2017年加入香港隊在香港體育學院（簡稱體院）接受訓練，期間曾先後代表香港出戰兩屆的亞青及世青賽事。惟2020年疫情發生，跟其他運動員一樣所有練習和加操都被迫停止，呆在家一段頗長時間。他笑言：「疫情期間，悶在家中但又手痕，只好搵媽咪穿上保護衣具做靶，畀我練手腕、手指力及刺技（Touché）。」現練習和加操都已恢復，以恒表示：「希望可以更加努力，練到好似張家朗咁，打到去奧運水平。」

劍擊主要分3種，包括花劍、佩劍及重劍。張家朗打的是花劍，以恒打的是重劍，單就賣相而言，兩者的劍形、金屬護手盤和手柄握位設計相若，最大分別是重劍相對重一點。以恒指：「花劍和重劍均在劍頭設「Point頭」，靠「刺」（Touché） 擊對手攞分，而佩劍則是靠「劈」（Cut），全劍都可得分。重劍最明顯特色就是全身都可以攞到分，即打到手、腳、背脊、頭都可以攞分；另一分別就是，沒有主動權，通常劍手相對自由，唔使成日諗住有主動權先攞到分，只要刺到對手就攞到分。」他續道：「亦因此，重劍比起其他兩個劍要更動腦筋，無時無刻都要諗對手會否出手、計算和對手的距離、幾時係出手時機等。」以恒認為，劍擊就像人體現實版捉棋，除了講求體能（速度、爆炸力和持久力），還要高心理質素和冷靜判斷力。

現以恒除了在體院接受訓練，亦有跟香港劍擊前代表隊運動員劉金灘所創立、並擔任教練總監的劍擊學堂練劍。劉教練14歲開始學劍擊，17歲進入體院接受訓練，至2012年退役，結束長達16年的劍擊運動員生涯。退役後進修香港劍擊教練課程，及後於2016年創立自家學堂培育新一代，兩年前再到匈牙利布達佩斯體育大學進修劍擊理論課，另更考獲由FIE國際劍擊總會發出的二級國際教練證書（二级亦是暫時FIE舉辦的最高課程），成為目前全港唯一一位擁有二級FIE國際劍擊教練資格的教練。

劉教練表示：「小朋友3歲已可接觸劍擊運動，先以膠劍學習，直至升小學才握鐵劍，讓小朋友可循序漸進學習。」他進一步解釋：「膠劍課程是近4、5年才引入香港，主要是因為歐洲國家想更保護小朋友，因劍擊運動始終有對抗性動作，會產生受傷，特別手腕和腳腕。相比鐵劍，膠劍既輕，而且完全無創傷性，通過運用膠劍，動作更容易掌握，兼可訓練小肌肉；所佩戴的面罩亦是膠製，十分輕，對小朋友頸椎不會造成負擔。」

必穿保護衣物

如劉教練所講，劍擊運動始終有對抗性動作，進行時須穿上專用的保護衣物，包括面罩、劍服、手套、長襪及劍鞋，由頭到腳全方位保護身體。成人達比賽級的鋼網面罩、劍服（單袖護甲、上衣及褲）均具抗穿性，其中面罩的抗穿透力達1,600牛頓，劍服（單袖護甲、上衣及褲）各具達800牛頓的抗穿透力；兒童裝備也須符合香港本地小學劍擊比賽要求的350牛頓標準。另外劉教練又指出，劍擊運動雖在開大冷氣的室內場地進行，但由於劍服的防刺物料比較焗身，進行練習時好容易焗到出汗，所以必須穿着索汗內衣打底。

劍擊起源

劍擊起源於中世紀的歐洲，由騎士們的精湛劍術演變而來。最早有關劍擊技術的文獻出現於14世紀，由西班牙人撰寫，故西斑牙被視為現代劍擊運動的發祥地。經過多個世紀的發展，劍擊才逐漸演變成一門專項運動。所用的劍分為3類，包括：花劍、佩劍及重劍，握劍及揮劍時須運用指力及手腕力。

花劍：最初用於宮廷表演和戰鬥訓練，呈倒三角形的劍身較幼，是3款劍中最輕。取分標準是：只能在取得攻擊優先權（亦即主動權）時出劍，以劍頭（俗稱Point頭）「刺」中對手的特定身體部分（頸部以下至大腿以上的部分及背部），才獲得分數。

重劍：由決鬥劍演化而來，呈倒三角形的劍身較粗厚，是3款劍中最重，也是以劍尖的Point頭刺擊對手取分。另外，由於比賽中沒有主動權的限制，因此劍手可「刺」擊對手的全身各部分取分。如雙方同時「刺」中對手的話，則可同獲分。

佩劍：源於騎兵使用的彎刀，劍身粗厚呈四角形，金屬護手盤面積是3款劍中最大，且連接劍柄底部，能為手指和手背提供更全面保護。取分標準方面，劍手只能在取得攻擊優先權（亦即主動權）時出劍攻擊，用劍刃任何部分以劈打（Cut）動作「劈」中對方特定身體部位（腰部以上身體、面罩及手臂）就能 得分。